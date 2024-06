Stasera in diretta Tv su Rai 1 l’amichevole Italia-Turchia

Prima amichevole della Nazionale A di calcio prima dell’esordio al Campionato Europeo di Calcio: il match Italia-Turchia in diretta su Rai 1

Nel 2032 organizzeranno insieme il Campionato Europeo, intanto Italia e Turchia sono pronte ad affrontarsi in un’amichevole che per entrambe sarà una sorta di prova generale in vista di EURO 2024. Quello in programma stasera (ore 21 – diretta su Rai 1, emessi 19.000 biglietti) allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna sarà l’ultimo test per Luciano Spalletti prima di ufficializzare la lista dei 26 convocati per l’Europeo, con il Ct che mercoledì avrà modo di valutare i calciatori non impiegati con la Turchia nella partita in famiglia con la Nazionale Under 20. Poi giovedì 6 giugno si conosceranno i nomi di chi volerà in Germania.