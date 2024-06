Resezione elettiva del retto: buon decorso con preparazione meccanica dell’intestino

Resezione elettiva del retto: la preparazione meccanica dell’intestino e gli antibiotici per via orale hanno ridotto le complicanze postoperatorie

I dati hanno dimostrato che la preparazione meccanica dell’intestino e gli antibiotici per via orale hanno ridotto le complicanze postoperatorie, tra cui l’infezione del sito chirurgico e la deiscenza, rispetto alla sola preparazione meccanica dell’intestino nei pazienti sottoposti a resezione elettiva del retto. I dati di questo studio sono stati pubblicati su JAMA Surgery.



Le infezioni del sito chirurgico (SSI), in particolare la deiscenza anastomotica, contribuiscono in modo determinante alla morbilità e alla mortalità dopo resezione rettale. Il ruolo della preparazione antibiotica intestinale meccanica e orale (MOABP) nella prevenzione delle complicanze della resezione rettale è attualmente controverso.

“Diversi studi retrospettivi del Programma nazionale di miglioramento della qualità chirurgica dell’American College of Surgeons hanno riacceso il dibattito quasi dieci anni fa e hanno suggerito che la preparazione intestinale meccanica e antibiotica orale (MOABP) è associata a tassi più bassi di infezioni del sito chirurgico (SSI) nel colon-retto rispetto alla sola preparazione meccanica dell’intestino (MBP) o a nessuna preparazione intestinale”, hanno scritto Laura Koskenvuo, del dipartimento di chirurgia gastroenterologica dell’Ospedale universitario di Helsinki.

“A nostra conoscenza, non è stato pubblicato alcuno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, di alta qualità, di grandi dimensioni, che valuti il MOABP nella resezione rettale.”

Per determinare se il MOABP riduca le complicanze complessive e le SSI rispetto alla sola preparazione meccanica più placebo, Koskenvuo e colleghi hanno condotto uno studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo su 565 pazienti sottoposti a resezione elettiva con anastomosi primaria di un tumore del retto (≤ 15 cm) tra marzo 2020 e ottobre 2022.

Lo studio clinico è stato condotto in 3 ospedali universitari in Finlandia su pazienti di età pari o superiore a 18 anni sottoposti a resezione elettiva con anastomosi primaria di un tumore del retto che alla risonanza magnetica erano idonei per l’inclusione. I risultati sono stati analizzati utilizzando un principio intention to treat modificato, che includeva tutti i pazienti che erano stati assegnati in modo casuale e sottoposti a resezione elettiva del retto con anastomosi.

I pazienti sono stati raggruppati in base alla distanza del tumore dal margine anale e al trattamento preoperatorio ricevuto e randomizzati a ricevere MOABP con un regime orale di neomicina e metronidazolo (n=277; età mediana, 70 anni; 57% uomini) o MBP con placebo corrispondente (n=288; età media, 69 anni; 66% uomini). Tutti i pazienti hanno ricevuto antibiotici per via endovenosa circa 30 minuti prima dell’intervento chirurgico.

In totale, sono stati inclusi nell’analisi 565 pazienti, di cui 288 nel gruppo MBP più placebo (età mediana [IQR], 69 [62-74] anni; 190 maschi [66,0%]) e 277 nel gruppo MOABP (mediana [IQR] età, 70 [62-75] anni; 158 maschi [57,0%]).

L’esito primario studiato era rappresentato dalle complicanze postoperatorie cumulative complessive entro 30 giorni dall’intervento, misurate dal Comprehensive Complication Index (CCI), mentre gli esiti secondari includevano SSI e deiscenza anastomotica.

Secondo i risultati dello studio, si sono verificate meno complicanze postoperatorie complessive tra i pazienti del gruppo MOABP rispetto al gruppo MBP più placebo (CCI mediano, 0 vs. 8,66) e nessuna complicanza è stata segnalata rispettivamente nel 56% vs. 46,5%.

Inoltre, i pazienti nel gruppo MOABP hanno manifestato meno infezioni del sito chirurgico (8,3% vs 16,7%; OR = 0,45; IC 95%, 0,27-0,77) e deiscenze anastomotiche (5,8% vs 13,5%; OR = 0,39; IC 95%, 0,21 -0,72).

“I risultati di questo studio clinico randomizzato indicano che la preparazione meccanica dell’intestino e gli antibiotici per via orale hanno comportato un minor numero di complicanze postoperatorie complessive nonché un minor numero di infezioni nel sito chirurgico e deiscenze anastomotiche nei pazienti sottoposti a resezione elettiva del retto rispetto al solo MBP”, hanno scritto Koskenvuo e colleghi. “Sulla base di questi risultati, il MOABP dovrebbe essere considerato come trattamento standard nei pazienti sottoposti a resezione elettiva del retto”.

Gli autori hanno concluso: “Un ulteriore follow-up dei pazienti inclusi in questo studio farà luce sugli esiti a lungo termine, soprattutto oncologici, dopo MOABP rispetto a MBP”.

Laura Koskenvuo et al.,Morbidity After Mechanical Bowel Preparation and Oral Antibiotics Prior to Rectal Resection: The MOBILE2 Randomized Clinical Trial JAMA Surg. 2024 Mar 20:e240184.

leggi