Ohle online con il debut single “Mykonos”

MYKONOS è il singolo di debutto di OHLE. Il brano segna l’entrata in scena di OHLE – moniker di Lorenzo Marangoni – prodotto da Duck Chagall (Francesco Ambrosini) e Tobjah (Tobia Poltronieri – C+C=Maxigross). Il brano nasce dall’esigenza di trovare, in questo mondo che non smette mai di girare e trasformarsi, un proprio passo, una propria andatura. In questo caso la matrice ritmica del vivere viene scovata nelle parole, nel loro susseguirsi, incatenarsi e ripetersi, nei dialoghi con sé stessi e con gli altri. Il titolo, nato da un gioco di parole, assume a posteriori una suggestione: io sono Mykonos – “l’acqua sono le parole che cedo e che ricevo e con le quali, se ascolto, mi conosco”. (OHLE)

Dal punto di vista musicale il pezzo, in linea con il significato, ha una struttura ritmica precisa e costante che lo accompagna per quasi tutto il brano. Su di essa si appoggia una tastiera acquatica, un’onda che arriva e se ne va per lasciare spazio a fraseggi di chitarra che, come riflessi luminosi, increspano questo tappeto liquido e sonoro.