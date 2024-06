Nervi torna con la nuova canzone “La Noia Mortale”

Nervi celebra la normalità in “La Noia Mortale”, il suo nuovo singolo fuori per Pioggia Rossa Dischi in radio e in digitale

Giovane promessa dell’indie pop, NERVI è un cantautore fiorentino con alle spalle una ricca esperienza sui palchi in Italia e all’estero. Ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Buscaglione e Musica da Bere.

La sua musica è autentica, emotiva ma allo stesso tempo ironica, sospesa tra influenze elettroniche, dark pop e glam rock, a tal punto da averla ribattezzata “tragic pop”.

Con “La Noia Mortale” NERVI prende una posizione nei confronti dell’ideologia che propone l’incessante movimento, la fuga e la ricerca continua come risposta alla noia, percepita come ostacolo alla propria realizzazione.

Link: https://spoti.fi/3VLJKpJ

NERVI sceglie la semplicità e la tranquillità della vita ordinaria, trovando bellezza nella routine e nella quiete, senza cercare risposte definitive o spiegazioni razionali, suggerendo piuttosto un’accettazione della vita così com’è, senza la necessità di cercare un motivo o un perché.

Nervi parla di “La Noia Mortale”: Con questo brano volevo esprimere tutto il mio odio per l’ideologia liberale del dover correre sempre per non trovarsi mai nello stesso posto, del dover viaggiare senza sosta per conoscersi dentro, del fuggire la noia come una sconfitta e l’amore come un limite per la propria realizzazione.

Quando sono tornato a vivere a Firenze mi sono fermato nella piazza dove sono cresciuto, ho atteso senza pretese, ho osservato i dettagli minimi e insignificanti di persone che non conosco, ho cercato umanità nell’incertezza dei gesti e nei dubbi degli sguardi. Mi piacerebbe negli anni riuscire a cantare questo: le incertezze e le emozioni che passano inosservate.