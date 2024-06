Il ministro Nordio chiede uno spritz ad una giornalista

Il ministro Nordio ad una giornalista al comizio di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia: “Mi manca solo uno spritz”, ma rimane a bocca asciutta

Sarà stato per il caldo o per festeggiare la chiusura della campagna elettorale di FdI in vista delle prossime Europee, fatto sta, che sabato pomeriggio in piazza del Popolo, al ministro Nordio è venuta voglia di spritz. E allora la decisione: chiederlo alla giornalista che aveva davanti: “C’è una sola cosa che mi manca, mi piacerebbe uno spritz ma lei non me lo può portare?”, ha chiesto sorridente il ministro, ma la cronista, con un secco no, lo ha lasciato a bocca asciutta.