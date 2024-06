Idrogeno per la nautica: Dba Group e Natpower H uniscono le forze

DBA Group S.p.A prosegue nel suo impegno a supporto della transizione energetica, digitale ed ecologica del Paese insieme a NatPower H, del Gruppo NatPower

DBA Group S.p.A prosegue nel suo impegno a supporto della transizione energetica, digitale ed ecologica del Paese insieme a NatPower H, del Gruppo NatPower, per la fornitura di servizi di ingegneria per la progettazione del primo impianto di distribuzione di idrogeno per uso nautico a Venezia.

Tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il “Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry” di GUAMARI, DBA Group e NatPower H – che con un investimento di 100 milioni di euro punta a sviluppare e costruire 100 stazioni di rifornimento idrogeno per lo yachting – annunciano un accordo che prevede la definizione dello standard realizzativo del nuovo impianto di distribuzione di idrogeno.

Il concept architettonico della nuova stazione di rifornimento per le imbarcazioni è stata ideata e progettata da Zaha Hadid Architects e prevederà, tra l’altro, l’installazione dell’impiantistica idrogeno in una struttura innovativa stampata con tecnologia 3D. DBA Group sarà responsabile della fornitura dei servizi di ingegnerizzazione dello standard realizzativo, modellazione fluidodinamica e analisi Fire Safety Engineering; per la prima installazione di Venezia saranno inoltre forniti tutti i servizi necessari alla realizzazione dell’opera in fase di progettazione e di cantiere.