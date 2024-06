Elisa Martelli nuova Market Access Senior Director di Incyte Italia

Elisa Martelli guiderà la strategia di market access per Incyte Italia, per contribuire a promuovere un accesso equo e tempestivo alle terapie

Incyte Italy accoglie nel Leadership Team Elisa Martelli, Market Access Senior Director. Martelli guiderà la strategia di market access per Incyte Italia, collaborando con i diversi stakeholder del sistema salute per contribuire a promuovere un accesso equo e tempestivo alle terapie, a beneficio della comunità di pazienti. Martelli riporterà al Vice President e General Manager Onofrio Mastandrea, facendo parte del Leadership Team.

L’ingresso di Martelli arriva in un momento di particolare fermento per l’azienda biofarmaceutica, che ha da poco inaugurato la nuova business unit dedicata alle patologie infiammatorie e autoimmuni, segnando un’ulteriore tappa nel suo percorso di crescita costante.

Laureata in Economia aziendale all’Università Bocconi e specializzatasi in economia sanitaria con un Master all’Università di York, Martelli ha cominciato la sua carriera in ambito accademico, lavorando come ricercatore presso la School of Management e il CeRGAS (Centre for Research in HealthCare Management) dell’Università Bocconi.

Successivamente, è passata al mondo dell’azienda, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Guidant, Abbott e Celgene. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo di Direttore Market Access, Pricing & Reimbursement in Gilead Sciences, maturando una solida esperienza nel promuovere l’accesso a numerose terapie trasformative nel campo della virologia e dell’emato-oncologia.

“Sono orgogliosa di entrare a far parte di Incyte, un’azienda fortemente impegnata sul fronte della ricerca e sviluppo, capace di portare soluzioni terapeutiche innovative in aree con un elevato bisogno insoddisfatto. La passione autentica e il mindset innovativo che si respirano in Incyte sono la chiave per fare la differenza e saranno motivo di ispirazione nel mio lavoro quotidiano al servizio dei pazienti.”