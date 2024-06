Simone Bruzzese torna con la canzone “Sasso Carta Forbici”

In rotazione radiofonica “Sasso Carta Forbici”, il nuovo singolo di Simone Bruzzese già disponibile sulle piattaforme di streaming digitale

“Sasso Carta Forbici” è un brano che esprime un mix di emozioni attraverso metafore come sassi, carta e forbici. Rappresenta una relazione complicata dove si manifestano desiderio, conflitto e ricerca di se stessi. Il testo riflette la lotta tra l’amore e il dolore, la comunicazione e il silenzio, con una tensione palpabile che permea ogni strofa e ritornello.

“Sembravi me, urlare per cosa? Che la voce sparisce in un’ora se hai l’acqua alla gola”, commenta l’artista.

Biografia

Simone Bruzzese nasce a Sapri il 30 Gennaio del 1993. All’età di 6 anni incomincia a muovere i primi passi studiando pianoforte per poi iscriversi in una scuola privata di Sapri, la “Mainfunk” di Antonio Postiglione, noto per essere stato il tastierista di personaggi importanti nel panorama musicale come Enzo Avitabile, Fiordaliso e Nausicaa, per citarne alcuni.

Dopo aver lavorato in alcuni villaggi turistici d’Italia come piano bar con varie agenzie di spettacolo, nel 2017 pubblica il suo primo singolo “Come un frammento”, con il quale vince il concorso canoro “Casa Sanremo”, che gli ha permesso di incidere altri brani come “Realtà”, “Il Viaggio” e “The Distance”.

Nel 2022 incide il singolo dal titolo “Dimenticarmi di te” e nel luglio del 2023 pubblica “Come Dalì”.

“Sasso Carta Forbici” è il nuovo singolo.