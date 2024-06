Previsioni meteo 3 giugno 2024: ultime ore di instabilità

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 giugno 2024: tempo ancora instabile al Nord, ma in un contesto di generale miglioramento

Condizioni meteo ancora instabili o perturbate in questo avvio di giugno, specie al Nord Italia con temporali localmente anche a carattere di nubifragio. Nuvolosità in transito e tempo più asciutto invece al Centro-Sud salvo isolate piogge lungo l’Appennino. La prima settimana di giugno proseguirà con una vivace attività temporalesca pomeridiana a causa dello spostamento verso i Balcani del nucleo instabile, con ulteriori strascichi a causa delle correnti in quota dai quadranti nord-occidentali probabilmente fino a Mercoledì.

A seguire un campo di alta pressione di matrice africana potrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale portando non solo condizioni meteo stabili ma anche la prima ondata di caldo dell’estate.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 giugno 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge sparse al Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili soprattutto su Alpi e regioni di Nord-Ovest, nuvolosità e schiarite altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge possibili tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità e schiarite, deboli piogge ancora tra Umbria e Marche. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Basilicata. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .