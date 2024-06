Marco Bucci, il sindaco di Genova, operato d’urgenza per un tumore

Il sindaco di Genova Marco Bucci operato d’urgenza per un tumore. Intervento all’ospedale Galliera per “una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea”

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato sottoposto stamani a un delicato intervento all’ospedale Galliera. Il primo cittadino è stato operato dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva per “una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea – ha specificato l’ospedale in una nota”. L’intervento ha avuto esito positivo. Bucci resterà ricoverato circa 5 giorni e dopo verrà sottoposto “alle terapie del caso”.

LA SOLIDARIETÀ

E subito il mondo della politica invia attestati di solidarietà: “Il sindaco- scrive la lista Toti in una nota-, figura di grande importanza per la nostra città e leader capace e determinato, ha sempre dimostrato una forte dedizione verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo di Genova. Siamo sicuri che affronterà questa sfida con la stessa energia e determinazione che ha contraddistinto il suo operato fino ad oggi”. La Lista Toti, “insieme a tutti i sostenitori, si unisce in un caloroso abbraccio virtuale al sindaco e alla sua famiglia. Auguriamo che il periodo di recupero sia il più breve possibile e che possa tornare presto al suo ruolo”. Il presidente del Consiglio Comunale, Carmelo Cassibba, e tutto il Consiglio comunale di Genova esprimono la propria vicinanza al sindaco, augurandogli una pronta e completa guarigione. “Attendiamo con ansia il ritorno del nostro sindaco– ha dichiarato Cassibba- per poter continuare a lavorare insieme e portare a termine i tanti progetti in essere, siamo fiduciosi che presto sarà di nuovo con noi, con la sua consueta e prorompente energia”. Chiosa Cassibba: “Siamo costantemente aggiornati sulle sue condizioni, siamo fiduciosi in una sua rapida ripresa e lo attendiamo con impazienza”. “Forza Marco Bucci! Dai sindaco. Tutti con te”, scrive su X il leader Iv Matteo Renzi. “La mia sentita vicinanza al Sindaco di Genova Marco Bucci per l’intervento d’urgenza a cui è stato sottoposto. I miei migliori auguri per una pronta guarigione”, afferma la senatrice genovese del Partito Democratico Annamaria Furlan.