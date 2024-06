Licciardi nelle radio e in digitale con il singolo “Giù”

E’ su tutte le piattaforme digitali e in radio Giù, nuovo singolo del cantautore siciliano Licciardi: un brano intimo, sussurrato, che parla alla propria anima

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Giù, nuovo singolo del cantautore siciliano Licciardi: un brano intimo, sussurrato, che parla alla propria anima e ha come protagoniste le chitarre.

ASCOLTA IL BRANO: https://songwhip.com/licciardi/giu

“Questo brano racconta un lockdown dell’anima. Un’impossibilità quasi fisiologica di uscire da casa e godere di quello che c’è fuori. Intanto un cambiamento interiore sta avvenendo e tutto perde le sfumature e i dettagli essenziali per stare bene: le giornate sono ‘senza colore’ e diventa difficile anche riconoscersi allo specchio. Il non riconoscersi più lascia il posto alla consapevolezza di non esistere in un mondo oggettivo e alla conseguente presa di coscienza che è necessario un cambiamento.” – Licciardi.

L’ispirazione musicale attinge a dei richiami del passato: la chitarra acustica accordata in tonalità Nick Drake può essere letta come una vera e propria citazione al grande cantautore inglese. Licciardi ha voluto utilizzare anche delle chitarre elettriche con riverberi e delay incalzanti che invece rimandano più a un pop barocco o alternative indie alla The National.

CREDITS

Testo e Musica: Michele Licciardi

Produzione, mixing e mastering: Blapstudio, MIlano.

Chitarra elettrica: Michele Licciardi

Chitarra acustica: Michele Licciardi

Basso elettrico: Michele Licciardi

Batteria: Antonio Polidoro