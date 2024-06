Lavoro: più di 50 posizioni aperte al Santagostino

Santagostino, la rete di poliambulatori specialistici del Gruppo Unipol cerca medici e professionisti per le sedi in Lombardia, Emilia-Romagna e a Roma

Per sostenere l’espansione sul territorio, la nuova offerta e proseguire nell’impegno di offrire un’esperienza di cura smart e di qualità Santagostino, la rete di poliambulatori specialistici del Gruppo Unipol, è alla ricerca di oltre 50 nuovi talenti: figure che andranno ad arricchire il team di 1500 professionisti sanitari nelle oltre 85 specialità ambulatoriali erogate e degli oltre 280 dipendenti nei 45 centri presenti oggi a livello nazionale.

“Fin dalla sua nascita, Santagostino ha adottato un approccio innovativo con la volontà di offrire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini, ma anche un ambiente di lavoro organizzato, confortevole e dotato delle ultime tecnologie – commenta Andrea Porcu, direttore generale del Santagostino – Crediamo infatti che favorire il benessere aziendale, il lavoro di squadra e la crescita personale possa produrre soltanto effetti positivi che si vanno a riflettere nella migliore esperienza di cura possibile per il paziente”.

Per i medici, le posizioni aperte, oltre 40, spaziano in tutte le specialità e riguardano le diverse sedi: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna (dove è presente anche con il brand Dyadea). Per Santagostino Psiche, l’area del Gruppo dedicata al benessere e alla salute mentale, si cercano psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri e neuropsicologi per le sedi di Milano, Monza e Roma, dove è stata inaugurata da poco la sede di Goito, dopo il successo di quelle di Garbatella e piazza Cavour; per le sedi del Gruppo in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio si cercano logopedisti, fisioterapisti iscritti all’albo professionale FNOFI, podologi, ottici, ortottisti, oculisti, dermatologi; e ancora, medici specialisti, in ginecologia e ostetricia, in nefrologia, medicina dello sport, endocrinologia, allergologia, ma anche radiologi e tecnici di laboratorio sono altre figure altamente richieste in tutte le sedi del Gruppo.

Non solo medici ma anche una decina di posizioni aperte per il personale da inserire nello staff interno, in ambito HR, e nel customer care che richiede capacità relazionali e organizzative particolari, essendo il primo punto di contatto tra medico e paziente. In particolare, si cercano profili per la posizione di desk officer che ha il compito di ricevere prenotazioni di visite ed esami, prendere appuntamenti, accogliere il paziente e fornire informazioni e supporto in merito alla prestazione dei servizi. Anche le figure IT sono altamente richieste nel Santagostino dove la tecnologia e l’innovazione rappresentano uno dei fattori distintivi: in particolare, le ricerche si rivolgono a sviluppatori e risorse capaci di fornire assistenza tecnica a pazienti, clinici e allo staff gestendo le segnalazioni tempestivamente per migliorare l’esperienza all’utente finale.

L’elenco completo delle posizioni aperte è disponibile ai seguenti link:

Lavora con noi – Professionisti | Santagostino

Lavora con noi – Staff | Santagostino.