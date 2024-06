“La ragazza guerriera” è il nuovo libro di Angeline Boulley

Angeline Boulley, membro della Tribù degli indiani Chippewa di Sault Ste, nelle librerie per Rizzoli con “La ragazza guerriera”

Perry Firekeeper-Birch, sedici anni, sa da sempre di essere la gemella imperfetta, la combinaguai, ma anche quella spensierata, e il miglior pescatore di Sugar Island. La sua vita le piace così com’è e non ha alcun desiderio di allontanarsi da casa per studiare in una prestigiosa università.

Ma mentre cresce il numero di donne indigene scomparse e la sua famiglia viene coinvolta in un’indagine per omicidio, Perry inizia a mettere in discussione quello che accade attorno a lei, soprattutto quando scopre che ci sono persone senza scrupoli che profanano le tombe dei suoi antenati e cercano di trarre profitto da antichi manufatti che dovrebbero appartenere di diritto alla sua tribù.

Spinta dal desiderio di rivendicare l’eredità del suo popolo, Perry non ha altra scelta che buttarsi nell’impresa disperata di riportare a casa gli oggetti appartenuti ai suoi antenati. Non è sola: può contare sulla sua competitiva e amatissima gemella, sul loro vecchio amico d’infanzia e sul nuovo irreprensibile e affascinante ragazzo venuto dalla città. Vecchie rivalità, segreti e rapine fallite proveranno a sbarrarle la strada, ma non potranno impedirle di portare alla luce una spaventosa verità.