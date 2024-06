Gli Attack The Sun online con il nuovo brano “Paranoia”

Il duo veronese Attack the Sun, gioiello dell’alternative italiano, torna a fondere rock, hip hop, elettronica e introspezione in “Paranoia“

A poco meno di un decennio dalla loro formazione ad Arcole e a due anni dal rilascio del secondo EP “Golden House” e dall’apertura agli Zen Circus allo Sherwood Festival, il duo veronese Attack the Sun, gioiello dell’alternative italiano, torna a fondere rock, hip hop, elettronica e introspezione in “Paranoia” (Virgin Music LAS Release/Newphonix/distr. Universal Music Italia).

Ascolta su Spotify.

Con questo nuovo singolo, Alessandro Stevani e Giacomo Feltre si riconfermano ambasciatori di un sound che sfida i confini tra i generi, dando vita ad un connubio esplosivo che diventa un manifesto di libertà dalle trappole dell’essere, una confessione musicale che affronta la lotta quotidiana contro le paure che ci assediano, ergendo muri impenetrabili nella nostra mente. Il testo racchiude l’essenza del combattimento tra la paura di perdere il controllo di sé e il desiderio di emancipazione: «Paranoia is my only fear» («La paranoia è la mia unica paura»), ammette il duo, ponendo le fondamenta di una narrazione che non solo si addentra nelle ombre dell’animo umano, ma illumina anche la via d’uscita attraverso l’accettazione e la resilienza.

Un viaggio catartico nelle profondità della psiche che si fa portavoce di un messaggio potente, e che nel suggestivo passaggio «Don’t be afraid, I’d like to save you from my mistakes» («Non avere paura, vorrei salvarti dai miei errori»), si pone come un invito a superare le barriere autoimposte, riconoscendo negli errori non un limite, ma un trampolino di lancio verso la comprensione e il controllo delle proprie emozioni.

Questo nuovo capitolo della loro carriera, non è solo un’esortazione alla resilienza, ma anche un’ammissione di vulnerabilità che umanizza l’esperienza di ascolto. L’accezione del pezzo e l’importante messaggio che racchiude, si trasformano in una promessa di redenzione, un ponte gettato sulle acque tumultuose dell’auto-riflessione, incoraggiando il pubblico ad abbracciare i propri errori come step necessari verso la crescita personale e la libertà emotiva.

La musica degli Attack the Sun diventa così non solo la perfetta colonna sonora per riflettere sul prezioso valore delle fragilità, ma la chiave di volta per il superamento di quei confini mentali che troppo spesso ci relegano in una “cella oscura ed isolata”.

In attesa del terzo omonimo EP “Paranoia” – che promette di esplorare ulteriormente le dinamiche dell’animo umano e la cui uscita è prevista per il prossimo 24 Maggio -, questo nuovo singolo consolida gli Attack the Sun come una delle band più autentiche e innovative del panorama musicale alternativo italiano.

Con “Paranoia”, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Tommy Antonini e girato all’Effugio Escape Room di Verona, gli Attack the Sun non solo segnano il loro dinamico ritorno sulla scena musicale, ma offrono anche un invito a riflettere sulla capacità trasformativa della musica. “Paranoia” anticipa un’era di riflessione profonda, non solo per la band, ma per chiunque ascolti, invitando a un viaggio di scoperta personale in cui la musica diventa guida, conforto e, soprattutto, speranza.

Guarda il video.