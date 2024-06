Fusione lombare: bupivacaina liposomiale efficace per il dolore

I pazienti che hanno ricevuto bupivacaina liposomiale per la gestione del dolore durante la decompressione e la fusione lombare posteriore aperta hanno richiesto meno oppioidi

I risultati di uno studio da poco pubblicato su Orthopedics hanno mostrato che i pazienti che hanno ricevuto bupivacaina liposomiale per la gestione del dolore durante la decompressione e la fusione lombare posteriore aperta hanno richiesto meno oppioidi durante la degenza ospedaliera rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto l’anestetico.

La decompressione spinale lombare posteriore è un intervento chirurgico utilizzato per trattare una varietà di condizioni che causano compressione sui nervi spinali nella regione lombare della colonna vertebrale. Questa compressione può essere causata da ernie del disco, stenosi spinale (restringimento del canale spinale), sporgenze ossee (osteofiti) o altri problemi spinali.

Durante la decompressione spinale lombare posteriore, il chirurgo rimuove parte del tessuto osseo, dei dischi spinali o dei legamenti che possono esercitare pressione sui nervi spinali. Questo può essere fatto attraverso una varietà di tecniche chirurgiche, tra cui laminectomia (rimozione della lamina ossea), foraminotomia (allargamento del forame spinale), discectomia (rimozione di parte o tutto il disco erniato) o altre procedure.

La fusione spinale lombare posteriore, d’altra parte, è un intervento chirurgico che mira a stabilizzare e solidificare la colonna vertebrale nella regione lombare. Questo è spesso necessario quando ci sono instabilità significative della colonna vertebrale, come quelle causate dalla rimozione di parte del tessuto osseo durante la decompressione spinale. Durante la fusione spinale, il chirurgo posiziona innesti ossei o dispositivi speciali per promuovere la crescita ossea tra due o più vertebre, creando un’unione solida e permanente tra di loro.

Entrambe queste procedure possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, a seconda della condizione specifica del paziente e delle necessità.

Nonostante i miglioramenti nella terapia farmacologica e nel trattamento dei disturbi della colonna lombare, la dipendenza dai farmaci oppioidi per il controllo del dolore postoperatorio rimane una preoccupazione a livello globale.

Questo studio ha valutato la capacità di diminuire la dipendenza dai farmaci oppioidi nel postoperatorio con l’anestetico locale bupivacaina liposomiale. Inoltre, sono stati studiati i possibili effetti di questa modalità su altri parametri riguardanti i pazienti e il loro recupero.

I ricercatori hanno eseguito una revisione retrospettiva delle cartelle cliniche di un singolo centro dei dati di 198 pazienti sottoposti a laminectomia e fusione lombare posteriore a cielo aperto.

I ricercatori hanno confrontato i risultati di un gruppo di trattamento di 99 pazienti (età media, 64,3 anni) che hanno ricevuto bupivacaina liposomiale intraoperatoria e un gruppo di controllo corrispondente di 99 pazienti (età media, 65,7 anni) che non hanno ricevuto bupivacaina liposomiale durante l’intervento chirurgico.

La bupivacaina liposomiale è stata associata a una minore richiesta di oppioidi dopo la fusione spinale rispetto a un gruppo di controllo.

Le misure di esito postoperatorio includevano gli oppioidi richiesti misurati in equivalenti di milligrammi di morfina (MME), nonché la durata della degenza, gli antiemetici utilizzati e la ritenzione urinaria.

Nel complesso, i pazienti nel gruppo bupivacaina liposomiale hanno consumato una media significativamente inferiore di MME al minuto (0,024 contro 0,042) e hanno utilizzato una media significativamente inferiore di ossicodone postoperatorio (48,9 contro 70,9) rispetto al gruppo di controllo.

La durata media della degenza è stata di circa 3.097 minuti per il gruppo con bupivacaina liposomiale e di circa 3.424 minuti per il gruppo di controllo; tuttavia, i ricercatori hanno notato che la differenza non era statisticamente significativa. I ricercatori inoltre non hanno notato differenze significative nella ritenzione urinaria o nell’uso di antiemetici tra i gruppi.

“Con una riduzione di circa il 57% del consumo di oppioidi postoperatori in ospedale con l’uso dell’infiltrazione locale della bupivacaina liposomiale nella ferita, questa strategia di trattamento ha benefici immediati per i singoli pazienti e supporta gli sforzi a livello nazionale per affrontare la crisi degli oppioidi”, hanno scritto i ricercatori.

Amber McClure et al., Efficacy of Liposomal Bupivacaine in Reducing Opioid Use After Posterior Lumbar Spinal Decompression and Fusion. Orthopedics. 2024 Apr 4:1-5. doi: 10.3928/01477447-20240325-07. Online ahead of print.