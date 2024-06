“Decency. Un amore proibito” è il nuovo libro di Manuela Chiarottino

Manuela Chiarottino torna in libreria per la casa editrice Dri Editori con il suo nuovo libro “Decency. Un amore proibito”

Dopo aver pubblicato con Dri Editori Un patto con il Marchese, The Ghostwriter e Matrimonio a scadenza, Manuela Chiarottino torna in libreria per la stessa casa editrice con Decency Un amore proibito.

Adler Taylor proviene da una nobile famiglia, ma dopo la morte della madre ha spezzato i legami con l’austero padre e ha scelto la libertà a bordo della sua nave, una libertà a cui non rinuncerebbe mai, se non per una promessa strappata dal nonno materno. Quella di sposarsi per creare una discendenza. L’amore non c’entrerà nulla.

La prescelta, Lady Clarisse Baridge, è dolce e delicata, in fondo potrebbe essere una situazione accettabile, peccato che la sorella minore, Lady Abby, sconvolgerà tutti i suoi piani.

Incastrato tra il senso del dovere e la tempesta che si scatena ogni volta che lei è nei paraggi, il capitano Taylor dovrà rivedere il significato delle parole onore, passione, sincerità, amore, così come Abby dovrà decidere quanto contino le regole della società e quelle del cuore, nonché il rischio di spezzare un legame tra sorelle che fino a quel momento era stato fatto di complicità e fiducia.

“Con questo romanzo torno all’atmosfera regency, il periodo della storia del Regno Unito che copre il decennio 1811-1820, ma soprattutto a un mondo di eleganza e passione, naturalmente rivisto in chiave romantica, nel quale amo immergermi ogni tanto, staccando dal romanzo contemporaneo – ha dichiarato l’autrice.

Anche se l’ambientazione è stata rivisitata con la fantasia, è stato d’obbligo informarmi su quel contesto per creare un’atmosfera credibile, studiare i titoli nobiliari e la loro successione, la moda dell’epoca e le usanze”.

Una storia di amore e passione che si chiede quanto sia giusto far male a se stessi, per non ferire chi si ama, ma anche uno spaccato di quella che era la situazione del tempo, dove il matrimonio era l’unico obiettivo, soprattutto per una donna, e l’amore era sempre in secondo piano. Ma amare chi si vuole, non è anche questa una grande libertà?

Titolo: Decency Un amore proibito

Autrice: Manuela Chiarottino

Casa editrice: Dri Editore

Genere: Romance regency

Pagine: 291

ASIN: ‎B0CW1H5QYH

Manuela Chiarottino è nata e vive in provincia di Torino. Vincitrice del concorso Verbania for Women 2019 e del Premio nazionale di letteratura per l’infanzia Fondazione Marazza 2019, nella scrittura ama il genere rosa, declinato in diverse sfumature. Tra le sue pubblicazioni si annoverano: Decency Un amore proibito (Dri Editore, 2024), La libreria che costruisce ricordi (More Stories 2023), La casa dei nuovi inizi (More Stories, 2023), Un patto con il Marchese (Dri Editore, 2022), La libreria delle storie rimaste (More Stories, 2022), The Ghostwriter (Dri Editore, 2021), La stessa rabbia negli occhi (Barkov Edizioni, 2021), Matrimonio a scadenza (Dri Editore, 2020), La nostra isola (Triskell Edizioni, 2020), Tesoro d’Irlanda (More Stories, 2020), Fiori di loto (Buendia Books, 2020), La bambina che annusava i libri (More Stories, 2019), Incompatibili (Le Mezzelane, 2019), La custode della seta (Buendia Books, 2019), Tutti i colori di Byron (Buendia Books, 2018), Il gioco dei desideri (Amarganta, 2018), Maga per caso (Le Mezzelane, 2018), Un amore a cinque stelle (Triskell, 2016), Cuori al galoppo (Rizzoli 2016), Due passi avanti un passo indietro (Amarganta, 2016), Il mio perfetto vestito portafortuna (La Corte, 2016), Ancora prima di incontrarti (Rizzoli, 2015) e molti altri.