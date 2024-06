Bending Spoons apre le candidature per First Ascent Business 2024

Bending Spoons annuncia l’apertura delle candidature per la sesta edizione di First Ascent Business 2024, una due giorni dedicata ai 30 migliori studenti di business in Italia

Bending Spoons annuncia oggi l’apertura delle candidature alla sesta edizione di First Ascent Business: una due giorni dedicata ai 30 migliori studenti di business in Italia. L’evento si svolgerà a Milano presso la sede dell’azienda, dal 18 al 20 ottobre 2024. I partecipanti si sfideranno in una competizione di 24 ore, divisi in team e guidati da professionisti del settore. Alla fine dei due giorni, tutti i membri della squadra vincitrice riceveranno un nuovo MacBook come premio. Tutte le spese, compresi viaggio e alloggio, saranno coperte da Bending Spoons.

“Organizziamo e sponsorizziamo First Ascent Business per celebrare alcuni tra gli studenti italiani più brillanti e appassionati e incoraggiarli ad intraprendere una carriera nel settore tecnologico“, ha spiegato Matteo Danieli, co-fondatore e CPO di Bending Spoons. “Speriamo che questa esperienza alimenti ulteriormente le loro ambizioni e fornisca loro competenze e connessioni che li aiutino a progredire nel loro percorso professionale”.

Le candidature per First Ascent Business 2024 sono aperte a studenti italiani e stranieri iscritti ad università italiane, nonché a ex studenti che soddisfano gli stessi criteri, laureati a partire da gennaio 2023. Un processo di selezione, che comprende test di logica e colloqui, servirà a restringere la rosa dei candidati a trenta partecipanti.

Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è domenica 30 giugno. L’esito del processo di selezione sarà comunicato entro la fine di settembre. Ulteriori informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito https://business.firstascent.io/ .