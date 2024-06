Annalisa e Tananai cantano “Storie brevi”: il testo della canzone

‘Storie brevi’ di Annalisa e Tananai è già una hit: ecco il testo. Sul palco di Battiti Live, nella tappa di Giovinazzo, i due si sono esibiti nella nuova canzone

Non è ancora uscito e sta già facendo impazzire i fan. Il duetto (e sicuro tormentone dell’estate 2024) di Annalisa e Tananai sui social è già virale, ma uscirà ufficialmente mercoledì 5 giugno quando sarà rilasciato in tutte le piattaforme digitali. L’uscita della collaborazione è stata annunciata giorni fa, ma ieri, sul palco di Battiti Live nella tappa di Giovinazzo, i due si sono esibiti nella nuova canzone.

Sui social i commenti sono migliaia e c’è già chi li ha ribattezzati i ‘Tananali‘: “Siete i TANANALI”. E anche: “Ma io vi amoooo. Ero in astinenza da buona musica“. E chi è pronto a scommettere sul successo della canzone: “Sento già il profumo di hit“.

IL TESTO DI ‘STORIE BREVI’ DI ANNALISA E TANANAI

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Quando mi rispondi mi fai saltare in aria

Come i mostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

Davvero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna ho-llywoodiana

Io e te, quattro mura, uh

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

[?] che dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

Davvero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre