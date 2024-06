Tumori solidi HER-2 positivi: approvazione accelerata per trastuzumab deruxtecan

L’Fda ha concesso l’approvazione accelerata tumore-agnostica a trastuzumab deruxtecan per i pazienti adulti con tumori solidi HER2-positivi (IHC3+)

L’Fda ha concesso l’approvazione accelerata tumore-agnostica a trastuzumab deruxtecan per i pazienti adulti con tumori solidi HER2-positivi (IHC3+) non resecabili o metastatici che hanno ricevuto un precedente trattamento sistemico e non hanno opzioni terapeutiche alternative soddisfacenti.

Funda Meric-Bernstam, Chair of Investigational Cancer Therapeutics presso la University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA, ha dichiarato: “Fino all’approvazione di trastuzumab deruxtecan, i pazienti con tumori solidi metastatici HER2-positivi avevano a disposizione opzioni terapeutiche limitate. Sulla base dei tassi di risposta clinicamente significativi osservati in tutti gli studi clinici, questa approvazione per la diagnosi del tumore significa che i pazienti possono ora essere trattati con un farmaco HER2-diretto.”

L’efficacia è stata valutata in 192 pazienti adulti con tumori solidi HER2-positivi (IHC 3+) non resecabili o metastatici precedentemente trattati, arruolati in uno dei tre studi multicentrici: DESTINY-PanTumor02 (NCT04482309), DESTINY-Lung01 (NCT03505710) e DESTINY-CRC02 (NCT04744831).

Tutti e tre gli studi hanno escluso i pazienti con una storia di malattia polmonare interstiziale (ILD)/pneumonite che richiedeva un trattamento con steroidi o ILD/pneumonite al momento dello screening e una malattia cardiaca clinicamente significativa. Sono stati inoltre esclusi i pazienti con metastasi cerebrali attive o con performance status ECOG >1. Il trattamento è stato somministrato fino alla progressione della malattia, al decesso, alla revoca del consenso o a una tossicità inaccettabile.

DESTINY-PanTumor02 ha coinvolto pazienti con diversi tipi di tumori solidi, mentre DESTINY-Lung01 ha arruolato pazienti con tumore del polmone e DESTINY-CRC02 pazienti con tumore del colon-retto.

L’esito primario per tutti e tre gli studi è stato il tasso di risposta obiettiva (ORR) confermato. È stata valutata anche la durata mediana della risposta (DOR). I risultati hanno mostrato quanto segue:

– DESTINY-PanTumor02: ORR 51,4%, DOR 19,4 mesi

– DESTINY-Lung02: ORR 52,9%, DOR 6,9 mesi

– DESTINY-CRC02: ORR 46,9%, DOR 5,5 mesi.

Gli eventi avversi che si sono verificati in ≥20% dei pazienti sono stati diminuzione della conta dei globuli bianchi, nausea, diminuzione dell’emoglobina, diminuzione della conta dei neutrofili, affaticamento, diminuzione della conta dei linfociti, diminuzione della conta delle piastrine, aumento dei test di funzionalità epatica, aumento della fosfatasi alcalina nel sangue, vomito, diminuzione dell’appetito, alopecia, diarrea, diminuzione del potassio nel sangue, costipazione, diminuzione del sodio, stomatite e infezioni del tratto respiratorio superiore. L’etichettatura include un’avvertenza sul rischio di malattia polmonare interstiziale e di tossicità embrio-fetale.

L’approvazione completa dell’indicazione può essere subordinata alla verifica del beneficio clinico in studi di conferma.

Espressione di HER2 nei tumori solidi

HER2 è un recettore tirosin-chinasico che promuove la crescita, espresso sulla superficie di varie cellule tissutali in tutto il corpo e coinvolto nella normale crescita cellulare. In alcuni tumori, l’espressione di HER2 è amplificata o le cellule presentano mutazioni attivanti.2,4 La sovraespressione della proteina HER2 può verificarsi in seguito all’amplificazione del gene HER2 ed è spesso associata a una malattia aggressiva e a una prognosi sfavorevole.

Le terapie HER2-dirette sono state utilizzate per il trattamento dei tumori al seno, gastrici, polmonari e del colon-retto per diversi anni. Sebbene HER2 sia espresso in vari tipi di tumori solidi, tra cui quelli delle vie biliari, della vescica, della cervice uterina, dell’endometrio, dell’ovaio e del pancreas, i test non vengono eseguiti di routine in questi ulteriori tipi di tumore e, di conseguenza, la letteratura disponibile è limitata.

In questi tumori solidi, l’espressione di HER2-positivo, classificato come immunoistochimica (IHC) 3+, è stata osservata in percentuali comprese tra l’1% e il 28%. Circa l’1%-5% dei pazienti affetti da NSCLC presenta tumori con sovraespressione di HER2 (IHC 3+), tuttavia i livelli di espressione della proteina riportati in letteratura variano. Circa l’1%-4% dei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico presenta tumori con sovraespressione di HER2 (IHC 3+)8,11,

