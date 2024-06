“Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3 ricorda Fratel Ettore

Si può rileggere il Vangelo attraverso la storia di una persona. Domenica 2 giugno alle 7.30 su Rai3 “Sulla Via di Damasco ricorda Fratel Ettore, un gigante della carità che ha dedicato tutta la sua esistenza agli invisibili della società, una pagina di Vangelo vivente. A ricordare questo “folle di Dio” (come veniva chiamato), in una lunga intervista di Eva Crosetta è Suor Teresa Martino, che ha consacrato la sua vita ai poveri portando avanti la missione dell’accoglienza di fratel Ettore, camilliano in odore di santità.

L’eredità di questa preziosa opera di umanità, sono oggi la Casa Betania e il Villaggio della Misericordia, dove prestano il loro servizio Suor Laura e Suor Ester, che quotidianamente assistono coloro che nessuno vuole: per queste persone – come diranno nell’intervista – diventano una madre, un rifugio, un punto di riferimento. In puntata anche le voci di tanti volontari che – come ha fatto fratel Ettore – confidano fermamente nella Provvidenza per far fronte alle tante domande di normalità, dignità e speranza.

“Sulla Via di Damasco” è il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.