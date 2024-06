Su Rai Gulp oggi pomeriggio “Dove sta scritto”, serie sulla Costituzione Italiana

Oggi pomeriggio in onda su Rai Gulp “Dove sta scritto”, una serie di Rai Kids per scoprire la Costituzione Italiana

Scoprire la Costituzione in un modo nuovo e divertente. E’ questo l’obiettivo di “Dove sta scritto” il nuovo programma di Rai Kids che, in otto brevi episodi, presenta situazioni di vita quotidiana immaginando che i principi della Costituzione non esistano, per mostrare l’importanza di diritti che si potrebbero dare per scontati ma sono fondamentali.

Appuntamento da domenica 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, tutti i giorni, alle 15.30 su Rai Gulp. Tutte le puntate saranno inoltre disponibili in boxset su RaiPlay.

Protagonista degli sketch è la giovane attrice Emma Galeotti, popolarissima tra i ragazzi sui social network, insieme all’attore Edoardo Giugliarelli.

Come sarebbe la vita dei ragazzi e di tutti noi se il nostro domicilio non fosse inviolabile, se non esistesse il diritto allo studio, se lo stato non avesse creato una sanità pubblica, se le comunicazioni non fossero riservate, e così via? La serie inizia con un primo episodio sulla parità e sul diritto al lavoro delle donne. Gli sketch hanno un format di comicità surreale, ma stimolano a riflettere: e se la Costituzione non ci fosse? Perché nulla va dato per scontato e si può scoprire quanto gli articoli della Costituzione siano importanti anche grazie a una risata nata immaginando con humor come si vivrebbe se alcuni diritti non venissero riconosciuti.

In chiusura di ogni episodio Emma Galeotti ricorderà che conoscere la Carta è fondamentale per la vita di tutti i giorni e per il contributo che ragazzi e ragazze possono dare al miglioramento della società. Per Rai Kids “Dove sta scritto” è la seconda produzione destinata prioritariamente a Instagram e TikTok, dopo l’apprezzata campagna “#danoncrederci”, una collezione di sketch, sempre con Emma Galeotti, sul tema delle fake news.

La serie, una produzione originale Rai Kids, è di Donatella Rorro e Marco Maiello, scritta con Marta Tornillo e diretta da Marco Maiello. L’hashtag del programma è #dovestascritto.