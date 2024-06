Su Rai 2 alla scoperta delle città sostenibili con “Urban Green”

Da domenica 2 giugno alle 14.00 su Rai 2, prende il via “Urban Green”, il nuovo programma dedicato alla scoperta delle città più sostenibili d’Italia

A partire da domenica 2 giugno alle 14.00 su Rai 2, prende il via “Urban Green”, il nuovo programma dedicato alla scoperta delle città più sostenibili d’Italia. Alla conduzione ci saranno Carolina Rey e Mario Acampa, due guide capaci di rendere ancora più curioso e coinvolgente questo viaggio fitto di storia, posti da scoprire e innovazioni. Prima tappa Mantova, la città natale di Virgilio nonché la seconda classificata nel rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente per il 2023. Pit stop in piazza delle Erbe e nel Parco Te, per poi ritrovarsi a passeggiare sul lungolago con i suoi chilometri di piste ciclabili, per ritrovarsi ancora nel Parco del Mincio. L’esplorazione della città si intreccia con un excursus di testimonianze, iniziative e realtà aziendali che operano nel rispetto e a supporto dell’ecosistema.

Come ad esempio, la mobilità elettrica e il modo in cui si inserisce perfettamente all’interno delle città, istaurando un rapporto di quasi complementarietà. Sarà proprio un’auto full electric a supporto dei due conduttori che permetterà loro di viaggiare spediti per la città. Breve e importante approfondimento sul tema della gestione dei rifiuti proveniente dalla filiera agroalimentare e sul bisogno di poterli inserire all’interno di un’economia circolare per trasformarli in nuove risorse. Infine, uno sguardo sulla situazione del fotovoltaico in Italia con l’aiuto di un esperto di settore che approfondisce l’argomento con dati, curiosità e falsi miti da sfatare. Un roster di ospiti provenienti da settori apparentemente distinti e distanti, ma uniti dallo stesso denominatore: la sostenibilità che per essere effettiva, deve contaminare tutto quello che ci circonda. Tra gli ospiti: il campione olimpico di canottaggio Marco di Costanzo, l’ornitologo Francesco Barberini, la storica d’arte Kelly Galvagni, l’artista di strada Niccolò Nardelli e infine dal mondo della musica, Leo Gassmann e Francesco Morettini.