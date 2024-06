Previsioni meteo 2 giugno 2024: piogge da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 giugno 2024: tempo ancora instabile con possibilità di piogge sparse e locali rovesci su tutta l’Italia

Condizioni meteo instabili in questo primo weekend di giugno a causa di una circolazione depressionaria tra Europa e Mediterraneo con una goccia fredda in quota proprio sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque un peggioramento meteo che potrebbe coinvolgere anche le regioni del Centro-Sud con piogge e temporali. Clima ancora relativamente fresco con valori di temperatura in media o poco sotto.

Maltempo atteso anche nei prossimi giorni, mentre sul finire della prima decade del mese un campo di alta pressione di matrice africana potrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale portando non solo condizioni meteo stabili ma anche un aumento delle temperature, configurando forse la prima ondata di caldo dell’estate.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 2 giugno 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi al Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili su Triveneto e Romagna, nuvolosità e schiarite altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate a spazi di sereno. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulle Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto specie sulle coste tirreniche. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, isolate piogge tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni Peninsulari con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge sulla Puglia. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .