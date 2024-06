Linea Verde su Rai 1 oggi è in Calabria sulla costa jonica

Fa tappa in Calabria “Linea Verde”, nella puntata in onda stamani su Rai 1. Livio Beshir, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi inizieranno il loro viaggio dalla Costa ionica

Fa tappa in Calabria “Linea Verde”, nella puntata in onda domenica 2 giugno alle 12.20 su Rai 1. Livio Beshir, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi inizieranno il loro viaggio dalla Costa ionica, nel tratto che dall’antica città di Sibari raggiunge i borghi storici di pescatori come Schiavonea e Cariati. Visiteranno il Castello Ducale di Corigliano, racconteranno del Codex Purpureus Rossanensis, uno dei più antichi codici evangelici, patrimonio dell’Unesco, conservato nel museo diocesano di Rossano. Faranno poi visita all’abbazia di Santa Maria del Patire e ai Giganti di Cozzo del Pesco, antichi e maestosi castagni oggi protetti grazie a un’oasi naturale.

Focus poi sulle pesche nettarine di Cassano allo Ionio, sui limoni di Rocca Imperiale, sulle clementine della Piana di Sibari, sull’olio extravergine a Vaccarizzo. Spazio anche a prodotti più insoliti come il carciofino spinoso selvatico e ai “nuovi” frutti provenienti dall’oriente come il goji e la moringa oleifera.

Da non dimenticare le eccellenze gastronomiche come i formaggi con latte di bufala, anche qui in Calabria, e soprattutto le tradizioni come il famoso pane di Cerchiara e la “Ghiotta alla cariatese”, una zuppa di pesce tipica del borgo marinaro ionico.

La puntata è realizzata in convenzione con la Regione Calabria.