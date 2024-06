Le elezioni americane al centro di “Rebus” oggi su Rai 3

Le conseguenze delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la lingua, parlata e scritta, come terreno di scontro a Rebus oggi su Rai 3

Le conseguenze delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la lingua, parlata e scritta, come terreno di scontro quando si entra nella sfera dei diritti civili e sociali. Giorgio Zanchini torna, domenica 2 giugno alle 16.15 su Rai 3, con una nuova puntata di “Rebus”, insieme alla sua compagna di viaggio Barbara Alberti.

Quanto le prossime elezioni americane di novembre – con il remake dello scontro fra Biden e Trump – saranno determinanti per i grandi conflitti che percorrono adesso il globo, in particolare per la guerra in Ucraina e per quella a Gaza? Gli Stati Uniti sono ancora la potenza determinante nello scacchiere globale o la geografia dei poteri è cambiata? Giorgio Zanchini ne discuterà con i giornalisti Lucia Goracci, Francesco Costa e Simone Pieranni.

A seguire, con la linguista e italianista Valeria Della Valle si rifletterà su quanto, negli ultimi anni, la lingua sia diventata il campo di battaglia per grandi temi sociali e politici. Cambiare il modo di parlare è anche cambiare il modo di pensare il mondo? E ancora, come cambiano davvero le lingue, per scelte consapevoli o per tante, non controllabili influenze?