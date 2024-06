Il significato del Corpus Domini al centro di “A Sua Immagine” su Rai 1

Il programma “A Sua Immagine” in onda stamani su Rai 1 approfondisce il significato del “Corpus Domini”, una delle solennità della Chiesa Cattolica

Domenica 2 giugno, dopo la Parata per la Festa della Repubblica, alle 11.30 su Rai 1, la puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, avrà come tema il “Corpus Domini”. La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù che è una delle principali della Chiesa cattolica, e anche una delle più antiche, essendo stata istituita l’11 agosto del 1264.

Lorena Bianchetti, in studio con don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e la biblista Rosanna Virgili, proveranno a rispondere a molte domande su questa festa così importante: dove e perché venne istituita, quali sono i miracoli e le processioni più importanti legati al “Corpus Domini”, qual è la differenza con il Giovedì Santo, perché questa è una “festa mobile” e non fissa come il Natale, l’importanza del corpo nella fede cristiana e di questa festa nella storia dell’arte e in quella dei santi, e molte altre cose ancora.

Alle 12.00 verrà trasmesso come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro. La consueta Santa Messa in diretta, sarà trasmessa invece in un orario anomalo: domenica 2 giugno la celebrazione sarà alle 8.05 su Rai1, dalla Chiesa Assunzione di Maria Vergine in Balzola.