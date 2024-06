Il gruppo Deltamarin progetta una nave per il trasporto di CO2 per Ecolog

Il gruppo Deltamarin, parte di China Merchants, ha progettato una nave per il trasporto di CO2 appositamente costruita per il CO2 catturato in Europa per conto di Ecolog

Ecolog, con sede in Grecia, sta utilizzando il modello del settore del gas per sviluppare il proprio modello di business e operare una piattaforma di servizi nella cattura, utilizzo e catena di fornitura del carbonio. L’azienda mira a liquefare, trasportare e stoccare fino a 50 milioni di tonnellate di CO2 all’anno a livello globale.

Il progetto della nave è destinato al trasporto a corto raggio.

Deltamarin ha dichiarato che nello sviluppo della nave ha lavorato per ottimizzare gli aspetti del trasporto di CO2 liquefatto, spiegando che sono disponibili diverse configurazioni per il contenimento e la gestione del carico per affrontare la varietà di composizioni del CO2.

Sebbene non siano stati forniti dettagli sulle dimensioni della nave, Deltamarin ha affermato che è progettata per essere un carrier versatile ed efficiente, utilizzando un sistema di carico a bassa pressione e un pescaggio ridotto per facilitare l’accesso alle strutture anche piccole. La nave sarà dotata di motori dual-fuel LNG, propulsione assistita dal vento e capacità di utilizzare l’energia da terra.

Non è stato proposto un calendario per la costruzione e l’entrata in servizio.

Ecolog è una società affiliata a GasLog e DryLog, controllate da Peter Livanos.