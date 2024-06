Cinema in lutto: è morto a 93 anni l’attore Philippe Leroy

È morto Philippe Leroy: aveva 93 anni. L’attore francese, tra i più conosciuti in Italia, si è spento dopo una lunga malattia

Si è spento dopo una lunga malattia, Philippe Leroy, attore francese tra i più conosciuti in Italia. Per il pubblico del piccolo schermo italiano, il suo nome resta legato all’interpretazione di Yanez de Gomera nello sceneggiato ‘Sandokan’ (1976), a quella di Leonardo da Vinci in ‘La vita di Leonardo da Vinci’ (1971) e a quella più recente del Vescovo nella serie ‘Don Matteo‘, accanto a Terence Hill.

Nato in Francia nel 1930, Leroy apparteneva ad una famiglia aristocratica. A 17 anni però, il titolo di marchese gli stava stretto e nel 1947 decise di arruolarsi come mozzo su un transatlantico in rotta per New York e, una volta sbarcato, rimase per un anno negli Stati Uniti. Nel 1953 rientrò in Europa e si arruolò nell’esercito francese combattendo in Indocina come sottotenente nel 2e Régiment étranger de parachutistes della Legione straniera. Nel 1958, come tenente paracadutista della riserva, partecipò alla guerra d’Algeria.

Due anni dopo la svolta. Nel 1960, grazie ad un parente che gli aprì la porta del cinema, esordì come attore nel capolavoro drammatico-minimalista Il buco di Jacques Becker. Seguirono altre interpretazioni in Francia, ma è in Italia che lavorò principalmente.