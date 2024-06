“2 al volante” con Livio Beshir e Margherita Granbassi oggi su Rai 2

Oggi pomeriggio su Rai 2 debutta “2 al volante”, in viaggio sulle strade d’Italia. Alla guida, Margherita Granbassi e Livio Beshir

A partire dal 2 giugno alle 14.45 andrà in onda su Rai 2, “2 al volante” il nuovo programma condotto da Margherita Granbassi e Livio Beshir dedicato al mondo dell’automotive. Un appuntamento che sarà allo stesso tempo un racconto di viaggio e un gioco. In ogni puntata i due conduttori percorreranno un itinerario a tappe conoscendo solo il punto di partenza. Per spostarsi useranno due automobili di nuova generazione e saranno proprio queste a comunicare ai conducenti le indicazioni per procedere tappa dopo tappa. Ad ogni destinazione i due conduttori dovranno superare una prova di abilità o vivere un’esperienza immersiva nelle tradizioni locali. Solo così guadagneranno le informazioni necessarie per proseguire nel loro viaggio. “2 al volante” sarà un viaggio nel mondo delle 4 ruote, ma anche un’occasione per conoscere e scoprire le strade più belle d’Italia.

In questa prima puntata Margherita Granbassi e Livio Beshir esploreranno la Maremma Toscana in un itinerario che dal Monte Argentario li condurrà fino a Pitigliano passando per luoghi bellissimi come Montemerano, Scansano, Saturnia e la necropoli etrusca di Sovana. Per spostarsi useranno due modelli di punta della casa Honda, il CR-V, un Suv arrivato alla sesta generazione grazie al suo successo e il ZR-V, un Suv compatto dall’anima sportiva. Oltre a visitare luoghi belli e incontaminati i due conduttori dovranno immergersi nella cultura locale tra butteri, vignaioli e tradizioni. “2 al volante” è un branded content, prodotto da TvCom, scritto da Matteo Capanna. Regia Federico Ferrantini, delegato Rai Antonino Ingegnieri.