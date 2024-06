Previsioni meteo 1 giugno 2024: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 1 giugno 2024: tempo ancora instabile con possibilità di piogge sparse e locali rovesci

Avvio di giugno con condizioni meteo ancora parzialmente instabili sull’Italia. Da ormai diversi giorni, infatti, assistiamo all’avvento del maltempo a sviluppo prevalentemente pomeridiano a causa dell’assenza di un campo di Alta pressione robusto in grado di garantire generale stabilità e bel tempo. Tale situazione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si confermerà anche nei prossimi giorni, favorendo ancora una volta la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Le temperature nel complesso non subiranno variazioni rilevanti, attestandosi intorno ai valori odierni con normali variazioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 1 giugno 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi al Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili su Triveneto e Romagna, nuvolosità e schiarite altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate a spazi di sereno. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulle Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto specie sulle coste tirreniche. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, isolate piogge tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni Peninsulari con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge sulla Puglia. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .