Online “Nenné”, la nuova live session di Demonaco

Disponibile sulle piattaforme streaming “Nenné”, la nuova live session di Demonaco. Una nuova scritta cancella fiori ormai appassiti

Nella sua nuova live session Demonaco canta il nuovo singolo Nennè in un’intima versione piano e voce mentre dietro di lui è in corso un live painting in collaborazione con SorryMom Bologna su una suggestiva installazione composta da dipinti a tema floreale.

L’idea del video nasce per caso girovagando per mercatini dell’usato e imbattendosi in alcuni quadri di fiori affiancati tra loro in una specie di magazzino polveroso, Demonaco amplia poi di mercatino in mercatino la sua peculiare collezione.

Ispirandosi all’artwork del singolo, con la scritta colata di un dripper su di un quadro, nasce la collaborazione con lo shop SorryMom Bologna. Data l’azione del writer si tratta di un video registrato in una sola take che è stato possibile grazie al Link di Bologna, location che ha fornito uno dei suoi muri esterni e parte del supporto tecnico necessario.

L’arrangiamento per la session è curato Giovanni “Baco” Cristino, il pianista, che accompagna il progetto nei live che ha aiutato anche a montare e realizzare la scenografia. La scelta del tipo di session live è legata all’espressività vocale del brano che, per quanto sia presente anche nella traccia studio, qui viene amplificata a livello emotivo diventando molto più struggente

Nenné, il nuovo singolo di Demonaco, è uscito per PLUMA dischi ( Irma Records ) distribuito FUGA . Su una strumentale sincopata e incalzante, cucita su misura assieme a Bruno Belissimo, l’artista libera un canto malinconico flirtando con virtuosismi R&B e soul. L’eterna domanda: siamo attratti perché siamo diversi o perché ci somigliamo? Questo il cruccio di Demonaco al giro di boa di una relazione, alla ricerca di un’alternativa agli stereotipi di coppia. Dalle chiamate che iniziano con un “mi manchi” e si chiudono in malo modo, l’intesa che si crea ci rende simili, minando l’imprevedibilità del rapporto e apparecchiando il tavolo per il distacco.