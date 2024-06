Il film iraniano “Holy Spider” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 torna il ciclo di film” World on Fire”: si parte con la pellicola thriller iraniana “Holy Spider”, ecco la trama

Sabato 1 giugno alle 21.20, Rai 4 prosegue il ciclo di film “World on Fire” con il thriller in prima visione “Holy Spider” di Ali Abbasi. La giornalista di Teheran Rahimi arriva a Mashhad per indagare sul caso di alcune donne brutalmente assassinate nell’arco di pochi giorni, presumibilmente da un serial killer. Rahimi, però, si trova di fronte a un ambiente fortemente bigotto e maschilista, con la polizia poco incline a collaborare; il solo supporto viene dal reporter locale Sharifi. Nel frattempo, gli omicidi proseguono e l’artefice, che la stampa ha battezzato con il nome di Ragno, è Saeed Hanaei, un amorevole padre di famiglia, operario in una ditta edile e veterano di guerra, che sta attuando una sua personale crociata contro le donne che si macchiano di peccato.

Diretto dall’acclamato regista di origini iraniane Ali Abbasi, già autore di “Border – Creature di confine”, “Holy Spider” racconta un reale fatto di cronaca avvenuto nella città di Mashhad nel 2001, quando ci vollero ben sedici femminicidi prima che lo spietato assassino fosse catturato, nonostante non facesse molto per nascondere i suoi crimini, e processato con gli esiti inquietanti che anche il film racconta. Abbasi punta il dito verso una società teocratica e contro un sistema corrotto: il risultato è davvero spaventoso, un thriller di denuncia che colpisce per la schiettezza e il realismo. “Holy Spider” è stato presentato in concorso al 75° Festival di Cannes, conquistando il premio come miglior attrice per Zahra Amir Ebrahimi.