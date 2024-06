Fragilità delle ossa e disturbi del sonno a “Buongiorno benessere” su Rai 1

A “Buongiorno Benessere” in onda stamani su Rai 1 i consigli per non perdere le energie. Altri temi: fragilità delle ossa, disturbi del sonno e salute del piede

In questa puntata di “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone e in onda sabato 1 giugno alle 10.30 su Rai 1, il Prof. Angelo Santoliquido, rappresentante della Società Italiana di Medicina Interna per Lazio e Molise, spiegherà come affrontare la mancanza di energia. Il Prof. Ezio Di Flaviano, medico dietologo, illustrerà, invece, quali alimenti aiutano a recuperarla. Con il Prof. Francesco Franceschi, professore associato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Unicamillus di Roma, si parlerà della fragilità ossea e di come prevenirla.

E ancora, il Prof. Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l’IRCCS Università San Raffaele di Roma, discuterà dei disturbi del sonno e delle possibili soluzioni. Il Prof. Antonio Moschetta, ordinario di Medicina Interna presso l’Università di Bari, affronterà il tema del gonfiore addominale.

A seguire, con il Prof. Andrea Bernetti, ordinario di Fisiatria all’Università del Salento, ci sarà un focus sulla salute del piede. Il Prof. Giovanni Milito, docente di Chirurgia Generale all’Università Tor Vergata di Roma, offrirà consigli utili per chi soffre di emorroidi. Il Prof. Luca Laurenti, ematologo all’Università Sacro Cuore di Roma, discuterà dei principali valori ematici da tenere sotto controllo per una buona salute. In conclusione, lo chef Alessandro Circiello mostrerà una ricetta salutare, sottolineando l’importanza della scelta degli ingredienti per un’alimentazione equilibrata