Daniele Testi confermato alla guida di SOS LOGistica

Sono stati eletti i 19 membri del nuovo Consiglio direttivo di SOS LOGistica per il biennio 2024-2026: Daniele Testi confermato alla presidenza

Con un voto unanime dell’assemblea dei soci sono stati eletti i 19 membri del nuovo Consiglio direttivo di SOS LOGistica per il biennio 2024-2026, ai quali si aggiungono i membri permanenti. Il nuovo Consiglio ha confermato Daniele Testi alla Presidenza e ha nominato Carlo Mambretti, CSR Manager di BOMI, e Rossana Revello, fondatrice di Chiappe Revello, come Vice Presidenti con delega alle relazioni istituzionali e con le associazioni. Andrea Scarparo, CEO di MDC Terminal, è stato confermato tesoriere.

“Sono davvero grato per la rinnovata fiducia a tutti i soci che sostengono le attività dell’associazione anno dopo anno,” ha dichiarato Daniele Testi. “Alla soglia dei 20 anni di attività, abbiamo costruito un posizionamento distintivo che ci viene riconosciuto, ma ci troviamo anche ad affrontare la sfida di continuare ad essere una voce rilevante e un attore che possa aiutare concretamente le aziende ad attuare un cambiamento sostenibile. A tal fine, la nuova squadra rappresenta il giusto mix di competenze ed interessi per sviluppare un’energia positiva e proficua,” ha concluso il Presidente appena riconfermato.

L’assemblea è stata anche l’occasione per illustrare alcune novità dell’associazione:

• Nuova sede: Inaugurata la nuova sede di SOS LOGistica a Milano, in Via Burigozzo 1/A, presso Confindustria Dispositivi Medici.

• Nuovo sito: Presentato il nuovo sito www.logisticasostenibile.org, realizzato da Design Gang, che offre un vasto patrimonio di conoscenze storiche legate ai convegni, alle iniziative formative e divulgative dell’associazione.

• Nuovo partner: Vector, una società Benefit indipendente specializzata nei trasporti internazionali dal 1978, è entrata nell’ecosistema di SOS LOGistica.

Di recente, SOS LOGistica è stata scelta per partecipare all’Alleanza per l’Aria e il Clima di Milano, un’iniziativa che prevede una collaborazione strutturata tra istituzioni locali e settore privato per raggiungere in modo più rapido ed efficace gli obiettivi climatici e di qualità dell’aria.

Durante l’assemblea, Roberto Crapelli, Managing Director di Quadrivio Group, ha tenuto una relazione sull’attrattività delle aziende ESG (Environmental, Social, and Governance) per il mercato dei capitali. Crapelli ha sottolineato come la sostenibilità sia una strategia di business che proietta l’azienda verso il lungo periodo, offrendo il migliore rapporto rischio/rendimento per gli investitori.

Tra i prossimi appuntamenti di rilievo, SOS LOGistica parteciperà al Villaggio della Logistica Sostenibile, che si terrà dal 9 al 11 ottobre a Padova, in occasione della terza edizione di Green Logistics Expo.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il nuovo sito dell’associazione: www.logisticasostenibile.org.