Biogen acquisisce la biotech privata Human Immunology Biosciences

Biogen punta a espandere la propria presenza nel settore dell’immunologia con un accordo da 1,8 miliardi di dollari per Human Immunology Biosciences

Biogen ha annunciato l’intenzione di espandere la propria presenza nel settore dell’immunologia con un accordo da 1,8 miliardi di dollari per l’acquisizione della biotech privata Human Immunology Biosciences, nota anche come HI-Bio.

Secondo i termini dell’accordo, Biogen pagherà 1,15 miliardi di dollari in anticipo e si impegnerà a versare fino a 650 milioni di dollari in potenziali milestone. Le società prevedono di completare la transazione nel terzo trimestre del 2024, in attesa delle autorizzazioni antitrust e di altre consuete condizioni di chiusura.

L’acquisizione non influirà sulle previsioni finanziarie di Biogen per il 2024, ha dichiarato l’azienda che prevede di finanziare l’acquisto in contanti ed eventualmente attingendo a un contratto di credito revolving. Biogen prevede di chiudere la transazione nel terzo trimestre.

Acquisizione mirata a un farmaco

Al centro dell’acquisizione c’è il candidato principale di HI-Bio, felzartamab, che la biotech sta sviluppando come trattamento per la nefropatia IgA (IgAN) e la nefropatia membranosa primaria (PMN), nonché per il rigetto anticorpo-mediato (AMR) nei riceventi di trapianto renale.

Originariamente sviluppato da MorphoSys per il mieloma multiplo, felzartamab è un anticorpo monoclonale che agisce prendendo di mira la proteina CD38 presente nelle plasmacellule mature. Questo meccanismo d’azione consente a felzartamab di eliminare selettivamente le cellule CD38-positive, che svolgono un ruolo cruciale nelle malattie guidate da anticorpi patologici.

HI-Bio ha ottenuto la licenza esclusiva per felzartamab nel novembre 2022, consentendole di sviluppare e commercializzare l’attività in tutti i Paesi e territori ad esclusione della regione della Grande Cina.

Priya Singhal, responsabile dello sviluppo di Biogen, in un comunicato che felzartamab sarebbe un'”aggiunta strategica” al portafoglio della casa farmaceutica, soprattutto perché continua ha dichiarato ad “aumentare la nostra pipeline e a costruire sulla nostra esperienza in immunologia”. Secondo Singhal, felzartamab ha dimostrato un forte impatto su “biomarcatori chiave ed endpoint clinici in tre malattie renali con gravi esigenze insoddisfatte”.

HI-Bio ha completato gli studi di Fase II per felzartamab in AMR e PMN, mentre è attualmente in corso uno studio di Fase II in IgAN. La biotech ha in programma di portare tutti e tre i programmi alla Fase III. Felzartamab è in fase di sviluppo anche per la nefrite lupica, con uno studio di Fase I in corso.

HI-Bio ha in programma di presentare due abstract al prossimo Congresso dell’European Renal Association (ERA) di Stoccolma, tra cui i dati completi della Fase 2 dello studio AMR nei pazienti sottoposti a trapianto di rene e i dati ad interim dello studio di Fase 2 sulla IgAN. Felzartamab ha dati clinici nelle indicazioni AMR, PMN e IgAN.

Oltre a felzartamab, l’acquisizione di mercoledì fornisce a Biogen l’accesso a candidati di HI-Bio in fase iniziale, tra cui l’anticorpo anti-C5aR1 izastobart, che si trova in uno studio di fase I per un’indicazione non rivelata, e un programma sui mastociti attualmente in fase di discovery.

Una stratregia diversa dal passato

L’acquisizione di HI-Bio giunge pochi giorni dopo che Biogen si è tirata indietro da due programmi neurologici sviluppati in collaborazione con Ionis. La scorsa settimana, l’azienda ha annunciato che avrebbe abbandonato lo sviluppo di BIIB105 nella sclerosi laterale amiotrofica a seguito dei deludenti dati di fase I/II. Biogen ha inoltre deciso di non esercitare l’opzione di licenza e sviluppo di BIIB121 per la sindrome di Angelman.

“Una questione strategica fondamentale che ha tormentato Biogen per anni è stata la singolare (da alcuni definita ostinata) focalizzazione dell’azienda sulla neurologia, tradizionalmente una delle categorie terapeutiche a più alto rischio in tutto lo sviluppo di farmaci”, ha affermato Christopher Raymond analista di Piper Sandler. “Con questo accordo, vediamo che il management sta finalmente affrontando questo problema strategico”.

L’amministratore delegato Chris Viehbacher, entrato in azienda nel 2022, ha dichiarato agli investitori di voler guardare oltre la neurologia per cercare di risollevare le sorti di Biogen.Da allora ha assunto un nuovo responsabile della ricerca e ha speso 7,3 miliardi di dollari per l’acquisizione del produttore di farmaci per malattie rare Reata Pharmaceuticals.