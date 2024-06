“As far as you can” è la nuova canzone di Maddalena Conni

“AS FAR AS YOU CAN” è il titolo del nuovo e ammaliante brano di MADDALENA CONNI, che aggiunge un altro capitolo a questa nuova fase della sua carriera artistica

Per emergere dalle nebbie del presente bisogna spingersi il più lontano possibile: AS FAR AS YOU CAN è appunto il titolo del nuovo e ammaliante brano di MADDALENA CONNI, che aggiunge un altro capitolo a questa nuova fase della sua carriera artistica con la collaborazione di YURIERRE (Iury Sergio Rigante) e di IRMA RECORDS.

“Ognuno di noi è un miracolo in carne e ossa, così speciale proprio perché unico nonostante la matrice comune, l’essere umano. Siamo tutti qui, su questa terra, in questo tempo… Da questa semplice riflessione nasce una sorta di slogan che ci riporta a qualcosa che a volte ci si dimentica, siamo tutti soli (unici) e insieme (simili) allo stesso tempo (qui e ora).

Una sorta di ode al rispetto. Siamo tutti uno. In un mondo dove ci sono ancora troppe divisioni, questo concetto mi pareva importante da sottolineare proprio attraverso un ritornello leggero, quasi una filastrocca. Che Iury Sergio Rigante è riuscito a enfatizzare con le sue atmosfere”.

MADDALENA CONNI è una cantante, cantautrice, musicista e autrice di Piacenza. La sua urgenza creativa la porta molto presto ad affacciarsi al mondo cantautorale, spaziando attraverso vari generi, sia in lingua inglese sia in italiano.

Studia pianoforte e chitarra ma si diverte spesso nella sperimentazione su basso e percussioni, iniziando così a produrre i propri album in autonomia (PROVA DEL DISCO UNO, STO SEMPRE IN CASA COME MINA, COME I SALMONI), oltre a due singoli: “NUDA”, con il comunicato stampa di MICHELE MONINA, che mette in luce le doti vocali e di penna di Maddalena ed “E’ UN SEGRETO”, entrambi promossi in radio da Umberto Labozzetta Comunicazione.

Dal 2017 Maddalena inizia a lavorare come voce e in alcuni casi come co-autrice di testi e musiche per diversi brand pubblicitari (Barilla,Wind 3, Kiko Milano, Bauli, Carrefour), affinando le sue abilità sul lato interpretativo e relative alle tempistiche di realizzazione di progetti.

Dal 2018 inizia a collaborare in veste di autrice con LUIGI SARTO (Tiromancino), PIERPAOLO D’EMILIO (Yane C), FRANCESCO ACCARDO, JASON ROONEY, JACK SAVORETTI, NICOLA FAIMALI. Proprio con Nicola Faimali segue la produzione artistica di vari progetti di giovani artisti emergenti e degli album “ULTIMAMENTE SONO IO” di SALVO MIZZLE per Marte Label ed “EsSENZA” di AMBRADEA.

L’eclettismo, la curiosità, la passione e la versatilità di Maddalena la portano costantemente verso sperimentazioni e collaborazioni nuove, anche verso orizzonti elettronici, dove incontra YURI SERGIO RIGANTE, con cui inizia un progetto in lingua inglese grazie a una sintonia particolare. Progetto approdato alla storica etichetta IRMA RECORDS di Bologna.

Il primo dei brani che escono per IRMA è “WITHOUT MAKING NOISE” insieme al remix di CHRISTIAN LISI. Nel frattempo ci saranno anche nuove collaborazioni e Maddalena sta scrivendo il suo prossimo album. .