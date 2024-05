Il film “Californie” in prima Tv stanotte su Rai 3: la trama

Per il ciclo “Mai visti prima”, che propone su Rai 3 prime visioni di film coprodotti da Rai Cinema e usciti in sala, trasmette sabato 1° giugno alle 00.30 “Californie”.

La pellicola racconta la storia di Jamila, ragazza di origini marocchine che vive a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

A 9 anni Jamila sogna il suo futuro in grande, ma i ragazzi della sua età sembrano non accettarla e, non avendo con sé una famiglia che possa darle conforto, si isola sempre più in sé stessa, non frequenta i coetanei e non si fida di nessuno, neppure di chi vuole starle vicino ed esserle d’aiuto.

A 12 anni, mette i soldi da parte perché vuole tornare in Marocco, anche da sola. A 13 anni decide di lasciare la scuola e trova impiego come parrucchiera presso il salone Californie, che le permette, con i soldi guadagnati, di condurre una vita, secondo lei, da adulta. La ragazza, però, non immagina lo sfruttamento di cui è vittima e cosa potrebbe accadere…

Girato nell’arco temporale di cinque anni, “Californie” è la poetica ed avvincente descrizione di quante decisioni, apparentemente insignificanti, determinino il futuro di un individuo, in bilico tra la speranza di farcela e la paura di soccombere di fronte alle difficoltà.

“Californie”, regia di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (Italia, 2021), con Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Marilena Amato, Fatima Ramouch, Simona Petrosino.