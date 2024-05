I numeri del cancro sono in crescita: per fermarlo servono più investimenti

Dieci anni non sono però passati invano. Molti Paesi hanno sviluppato piani nazionali per il controllo del cancro: nel 2020 erano ben 110, in aumento rispetto ai soli 42 del 2011. Purtroppo, non molti di questi hanno finora impegnato risorse adeguate rispetto a quanto avevano programmato. Il successo in quest’area è dovuto in gran parte agli sforzi dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che nel 2012 fu criticata per la sua attività limitata nella lotta globale contro il cancro.

Negli ultimi 5 anni, l’OMS ha lanciato 3 importanti iniziative sui tumori della cervice uterina, quelli infantili e quello al seno, che molti Paesi stanno ora implementando.

Per esempio, 194 Paesi hanno aderito all’Iniziativa per l’eliminazione del cancro cervicale, il quarto cancro più comune nelle donne e, in alcuni Paesi, più frequente del cancro al seno. Il fine ultimo è quello di ridurre i casi di cancro cervicale a meno di 4 per 100.000 donne l’anno entro il 2030 attraverso il raggiungimento di 3 obiettivi intermedi: il 90 per cento circa delle ragazze dovrebbe ricevere la vaccinazione contro l’HPV entro i 15 anni; il 70 per cento circa delle donne dovrebbe sottoporsi a uno screening per la ricerca dell’HPV-DNA entro i 35 anni e nuovamente entro i 45 anni; e il 90 per cento circa delle donne con lesioni pre-invasive o cancro invasivo dovrebbe ricevere un trattamento appropriato.

L’Iniziativa globale dell’OMS per i tumori pediatrici prevede invece di aumentare i tassi di sopravvivenza nei Paesi a basso e medio reddito dal 30 al 60 per cento circa entro il 2030. Ciò potrà avvenire grazie al sostegno economico dei costi delle terapie più efficaci e inoltre lavorando con governi e servizi sanitari per migliorare le competenze e le infrastrutture. Occorrerà anche garantire che i bambini malati di cancro e le loro famiglie ricevano tutti gli aiuti necessari nel corso della malattia e delle cure.

L’OMS ha anche lanciato un’iniziativa globale contro il cancro al seno, con cui mira a prevenire 2,5 milioni di decessi in tutto il mondo riducendo l’incidenza annuale della malattia del 2,5 per cento circa entro il 2040.