Corea del Nord invia a Seul palloncini pieni di immondizia e letame

Palloncini pieni di spazzatura e letame, il “regalo sincero” della Corea del Nord a quella del Sud in risposta ai lanci di volantini da parte di Seul

Altro che armi nucleari e missili. Mentre Russia e Nato stanno rischiando di innescare la Terza Guerra Mondiale, combattuta alla vecchia maniera, Corea del Nord e Corea del Sud sono passati alla versione ‘pro’: grandi palloncini pieni di immondizia e letame, spediti sul territorio nemico. L’iniziativa è opera della Corea del Nord, che ha deciso di rispondere ai frequenti lanci di volantini nei territori confinanti, da parte degli attivisti del Sud contro il regime di Pyongyang e che Seul non ha mai fermato ‘per via della libertà di espressione’.

E così, secondo l’agenzia sudcoreana Yonhap, circa centocinquanta palloncini bianchi, pieni di immondizia e feci hanno toccato il suolo sudcoreano, fino alla provincia di Gyeongsang meridionale.

Le autorità hanno invitato la popolazione a non avvicinarsi e a segnalare eventuali ritrovamenti. Tante le immagini diffuse sui social: all’interno dei palloncini, plastica, spazzatura, batterie e letame. Oggi il ministro per l’Unificazione sudcoreano, attraverso un comunicato, ha condannato le parole di Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un che ha definito i palloncini un “regalo sincero”. Il ministero degli Esteri di Seoul ha minimizzato le affermazioni di Kim definendole assurde. “Avvertiamo la Corea del Nord di fermare immediatamente queste basse azioni, che non solo minacciano la sicurezza dei nostri cittadini ma sono anche motivo di imbarazzo per i residenti nordcoreani” ha detto il portavoce del ministero Lim Soo-suk in conferenza stampa.

La pratica dell’invio di palloncini per diffondere messaggi politici, secondo quanto riferito dalla Bbc, non è una novità ma una pratica messa in atto sin dagli Anni 50 durante la Guerra di Corea.

