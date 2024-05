Mone online con il nuovo singolo “Stomaco vuoto”

Con i suoi testi, MONE offre uno sguardo diverso sulla vita quotidiana e sulle interazioni sociali, allontanandosi dagli stereotipi del gangsta rap e della cultura della droga

MONE, nato Simone Usai a Olbia nel 1996, ha iniziato a esplorare l’universo dell’hip hop all’età di 11 anni, imbracciando bombolette spray e dando vita ai suoi primi graffiti. Questa prima forma di espressione artistica ha segnato l’inizio del suo viaggio nella cultura hip hop, ponendo le basi per la sua futura carriera musicale. A 16 anni, MONE ha scoperto la sua passione per il rap, attratto dalla potenza espressiva delle parole e dalla loro capacità di suscitare emozioni profonde in chi ascolta.

Da sempre accompagnato nelle sue produzioni da Roger, fin dal suo esordio, MONE ha consolidato la sua identità artistica attraverso una collaborazione che ha definito il suo sound distintivo.

Aderisce nel gruppo LOYALTY con cui nel 2023 ha pubblicato l’album “WELCOME TO OC”. Questo progetto ha evidenziato il suo impegno nel mettere al centro la sua città e spingendosi verso tematiche lontane dai soliti cliché dell’hip hop mainstream, evitando argomenti come la violenza e la droga per concentrarsi invece su narrazioni che toccano la vita di strada da prospettive inedite e le complessità delle relazioni umane.

MONE si distingue nel panorama rap per il suo desiderio di instaurare un contatto autentico con il pubblico, utilizzando la musica come veicolo per raccontare storie che riflettono la realtà in modi crudi ma anche ricchi di poesia.

Attraverso i suoi testi, MONE offre uno sguardo diverso sulla vita quotidiana e sulle interazioni sociali, allontanandosi dagli stereotipi del gangsta rap e della cultura della droga.

“Stomaco vuoto” esce con l’etichetta Saintcross Music Group, distribuito da ADA Music.