L’addio di Fedez a Chiara Ferragni nel nuovo singolo feat. Emis Killa

Fedez dice addio a Chiara Ferragni col nuovo singolo in uscita? “Dici che sono un bastardo…” canta in feat con Emis Killa

C’è chi sarebbe pronto a giurare che il nuovo singolo di Fedez in feat con Emis Killa sia un vero proprio testamento di fine relazione. Capolinea. “Non servono anelli per tenerci insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì”, cantava Federico, inginocchiandosi sul palco dell’Arena di Verona, davanti 15mila persone. Era il 2017. Dopo 7 anni e tante altre storie (Instagram), cala il sipario sul matrimonio della coppia più amata, odiata, chiacchierata dagli italiani.

Con il brano in uscita – “fuori”, come dicono quelli bravi – a mezzanotte del 30 maggio, il rapper saluta “una storia infinita che poi è finita“. In effetti non è più tornato indietro. “Il nome è stato scritto a matita, per poterti cancellare una volta finita”, cantava nel Cigno nero, quando i Ferragnez neanche ancora esistevano. Ed è stato di parola: dal Pandoro-gate all’intervista in lacrime con Francesca Fagnani, dalla presunta scenata di gelosia con il personal trainer Iovino – e successiva, sempre presunta, spedizione punitiva – alle immagini mano nella mano con la modella a Montecarlo, la direzione è sempre stata opposta all’indirizzo di casa Ferragnez. “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio“. Sarà vero? “Sembrava nulla e invece eccoci qua. Tu la mia calamita e io la tua calamità”. Chiara Ferragni, adesso, favorisca i sentimenti.