La petroliera Marta Cosulich entra nella Flotta di Fratelli Cosulich Marine Energy

Fratelli Cosulich Marine Energy ha presentato Marta Cosulich, l’ultima arrivata nella sua famiglia di navi costruita da un cantiere cinese

Nel costante impegno per offrire ai propri clienti una flotta all’avanguardia, Fratelli Cosulich Marine Energy ha presentato Marta Cosulich, l’ultima arrivata nella sua famiglia di navi. La nuova costruzione, proveniente dal cantiere Zhejiang Shenzhou Sunshine Heavy Industry Co., Ltd in Cina, è stata realizzata con la moderna tecnologia delle petroliere bunker, rappresentando un passo avanti nell’innovazione marittima.

Marta Cosulich è una petroliera chimica di tipo II IMO, progettata per migliorare ulteriormente la versatilità e l’efficienza della flotta. Dotata di attrezzature all’avanguardia, la nave è completamente equipaggiata per il trasporto di metanolo e biocarburanti fino al B100, in piena sintonia con gli obiettivi futuri stabiliti dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per una navigazione più sostenibile.

Questo nuovo membro della flotta di Fratelli Cosulich Marine Energy si unisce al già prestigioso gruppo di navi operanti nel porto di Singapore. Con una flotta di petroliere bunker attentamente mantenute che godono di una solida reputazione, l’azienda continua a garantire il rispetto degli standard più elevati stabiliti dall’Autorità Marittima e Portuale (MPA) di Singapore, assicurando che le consegne avvengano in conformità con il Codice di Pratica Standard per il Bunkering (SS648).