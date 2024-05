In libreria “Canzoni per anime elette” di Mariangela Cutrone

Mariangela Cutrone porta il lettore all’interno di una silloge che celebra l’incontro tra anime, tra sentimenti e armonie

Con una scrittura appassionata, sincera e armoniosa Mariangela Cutrone porta il lettore all’interno di una silloge che celebra l’incontro tra anime, tra sentimenti e armonie.

“Canzoni per anime elette è un tributo all’amore in tutte le sue sfaccettature, dall’amore desiderato a quello passionale, aquello per sé stessi, per una passione, un sogno, una persona, un figlio. L’amore, in questa raccolta di poesie, è inteso come quel sentimento nobile e sublime che è in grado di farci evolvere come persone e dare un senso e una direzione alle nostre esistenze perché nessuno è un’isola. Si rivolge a coloro che non cercano semplicemente l’amore ma la sintonia e la connessione con l’Altro” dichiara l’autrice. “Queste fanno davvero la differenza in un rapporto sentimentale e si cibano di autenticità, empatia e condivisione di esperienze significative. È una celebrazione degli incontri tra anime elette che si cercano e che, quando si connettono sono in grado di costruire un mondo nuovo fatto di reciprocità, armonia e beatitudine ineguagliabili. Il lettore intraprenderò un viaggio inedito tra le sfumature del sentimento d’amore. Potrà facilmente identificarsi nelle emozioni e negli stati d’animo narrati e rintraccerà parti del proprio essere e del proprio percorso evolutivo.”

Trama: Canzoni per anime elette è una raccolta di poesie che affronta la tematica dell’amore in tutte le sue sfumature e sfaccettature. Si rivolge alle anime elette, a quelle persone il cui incontro è in grado di lasciare un segno indelebile nell’anima. È una celebrazione della sintonia e della connessione rara che si sperimenta in certi amori che sono in grado di resistere al tempo e alle distanze perché si cibano di reciprocità, empatia e autenticità.

Biografia: Mariangela Cutrone, in arte Mary Empatika, è dottoressa in Scienze dell’Educazione e Formazione con una tesi sull’empatia nell’insegnamento scolastico. La scrittura è la sua più grande passione, privilegiando poesie, racconti e storie ispirate alla pura vita. Cura diversi blog culturali e collabora come giornalista free lance contestate giornalistiche a livello nazionale, tra cui IlGiornale.it dal 2018,curando tematiche come salute, benessere, lifestyle, cultura, libri. Autrice e conduttrice del podcast di Radio Raccontiamoci, “Empatia: universo di emozioni” incentrato sul mondo delle emozioni e dell’empatia. Nel 2023 per Rossini Editore ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Le parole empatiche”.