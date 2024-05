Il singolo “Lucy” dei Varanasi ha anche un videoclip

Dopo l’anteprima esclusiva sul sito di Rockon, è disponibile anche su Youtube il video per “Lucy” dei Varanasi, la band reduce della pubblicazione del suo nuovo album

Dopo l’anteprima esclusiva sul sito di Rockon, è disponibile anche su Youtube il video per “Lucy” dei Varanasi, la band reduce della pubblicazione del suo nuovo album “Cattedrali per principianti“, pubblicato a dicembre in distribuzione digitale Believe Music Italy, in collaborazione con l’etichetta I Dischi Del Minollo. La band è nata dalle ceneri dei Japan Suicide e qui convivono influenze che derivano dal cantautorato rock italiano degli anni Novanta e vibes di oscurità post-punk.

Un’ambizione sproporzionata e forse non corrisposta eppure irresistibile; tenere insieme il post-punk, lo shoegaze, la psichedelia e la canzone italiana,

muovere i primi passi con un nuovo progetto dopo anni di lingua inglese. Cambiare per non cambiare. Tuffarsi lentamente oppure bruciare lentamente, per sempre lassù.

Forse ci si trova a Benares come gli amanti di Hiroshima, attraverso i disastri; Shiva, distruttore di mondi, signore delle lacrime; Parvati la strega, distruttrice di uomini, un’oasi d’angoscia in un deserto di stelle nere; Lady Lazarus; figli della mezzanotte, il tempo è nemico, il tempo divora. Ora mettiamoci un po’ di gente. Che cattedrale è senza la gente?

