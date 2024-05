Il maestro del Synth French 79 torna in Italia a giugno

L’artista marsigliese French 79 torna dal vivo in Italia: sarà al Poplar presents Utopia al MART di Rovereto sabato 1° giugno

Dopo il successo del brano “Moon“, prodotto e co-composto con Kid Francescoli, ora singolo di diamante, il suo ultimo album “TEENAGERS” è in grado di far vivere un viaggio sensoriale di rara potenza. Con questo progetto, FRENCH 79 presenta una singolare e potente esplorazione sentimentale: romanticismo, armonie liberatorie, vortici sensazionali, energie destabilizzanti… Un viaggio musicale cullato dalle tastiere e dal talento cantautorale dell’artista marsigliese.

FRENCH79

1 giugno 2024 – Poplar presents Utopia @MART – Rovereto

Biglietti acquistabili su DICE.fm.

Con i suoi primi due lavori (Olympic pubblicato nel 2016 e Joshua nel 2019), French79 ha contribuito a rimodellare il genere French Touch. In linea con i pilastri della scena musicale elettronica come Erik Satie, Jean-Michel Jarre, Air e Daft Punk, l’artista di Marsiglia è un maestro del synth e un formidabile cantautore. I suoi brani distintivi “Between the Buttons”, il certificato platino “Diamond Veins feat. Sarah Rebecca” e “Hometown” hanno aiutato a stabilire i confini immaginari di un nuovo universo musicale.

Con un tour internazionale di oltre 100 date – alcune delle quali esaurite molto rapidamente, Simon Henner ha avuto modo di dimostrare il potenziale del suo spettacolo sensazionale sul palco. Tornato nel suo nativo sud della Francia, si è chiuso nel suo studio nel cuore della città Focea. Qui è iniziato tutto alcuni anni fa con i suoi due gruppi, Naser e Husbands, e la sua collaborazione con Kid Francescoli.

Dopo la sua esperienza più recente – una collaborazione nell’album della star della techno francese NTO; un remix della colonna sonora di Drive di Cliff Martinez; una reinterpretazione della “Gnossienne No. 5” di Erik Satie per Deutsche Grammophon; il remix di “Diamond Veins” della star internazionale Tiësto… – French 79 ha portato le cose al livello successivo con il suo nuovo album TEENAGERS.

TEENAGERS è un album in cui tastiere e sintetizzatori analogici sono predominanti, proprio come nei suoi predecessori. Ma rivela un lato molto più personale e ambizioso di Simon Henner. TEENAGERS alterna brani caratteristici come l’apertura magistrale “One for Wendy”, così come canzoni romantiche e nostalgiche inaspettate (“Romantica”), tracce epiche e flamboyant (“Memories”), brani con armonie liberatorie (“Heroes”), vortici elettronici sensazionali (“FOIX”), gioielli pop (“You Always Say” feat. Prudence, la cantante di The Dø), tracce caratterizzate da una felicità spensierata (“Teenagers”), tracce con un’energia destabilizzante (“Freedom”) e sontuosi brani introspettivi (“Walking on Mars”).

L’album è stato mixato da Damien Quintard nel cuore della tenuta provenzale del XVII secolo di Miraval – dove si trova lo studio che ha accolto Pink Floyd, AC/DC & The Cure. Questo luogo rinomato ha permesso a French 79 di realizzare un sogno di lunga data: “Quando mixo l’album sulla console e il riverbero della canzone “The Wall” dei Pink Floyd, mi dà una sensazione divina che ricorderò per il resto della mia vita. Ho quasi avuto una sorta di esperienza mistica lì (…) Quella sensazione di essere connesso a quelle band in una sorta di ‘realtà cosmica’, sembrava una fonte di giovinezza, proprio mentre stavo finalizzando l’album TEENAGERS.”