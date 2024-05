Il 14 e 15 giugno a Treviso torna “AVIS Live Music”

Il 14 e 15 giugno torna “AVIS Live Music”, l’appuntamento organizzato da Avis Provinciale Treviso insieme alle 21 sedi Comunali del territorio

Un evento benefico per sensibilizzare e promuovere la cultura del dono attraverso il linguaggio più trasversale possibile: la musica. Il 14 e 15 giugno torna “AVIS Live Music”, l’appuntamento organizzato da Avis Provinciale Treviso insieme alle 21 sedi Comunali del territorio, che già tanto successo aveva riscosso lo scorso anno.

Per due giorni tantissimi artisti si esibiranno sul palco di Riese Pio X, comune della provincia trevigiana che ospiterà la rassegna. Una data non casuale visto che l’appuntamento ricade in occasione della Giornata mondiale del donatore: una carica simbolica quella dell’AVIS Live Music, che si presenta come il primo grande evento con l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi al dono del sangue. La collaborazione con Avis Provinciale di Treviso e AMA Music Festival è dedicata a tutti i ragazzi che vogliono trascorrere due serate diverse all’insegna del divertimento, ma soprattutto della musica.

La prima grande artista annunciata è Rose Villain con il suo tour estivo “Radio Sakura Summer Tour”. È reduce dal successo del nuovo album “Radio Sakura”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ancora sul podio della Top Album FIMI alla 3a posizione. Si tratta del sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico, ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano in storie diverse e complesse, dove la speranza, però, ne è il trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo.

Ai lati del parco verranno allestite aree di ristoro con food truck e chioschi dove verrà ampliato quest’anno il grande tema lanciato l’anno scorso delle bevande, drink e cocktail ZERO GRADI! Oltre al punto informazioni AVIS, saranno poi presenti i gazebo di altre associazioni (ADMO, ACAT, Non Correre Accorri, CRI e APE) per rispondere alle domande dei ragazzi.

Distinguendosi per colore di maglia dagli avisini che lavoreranno per gestire l’evento, i volontari accoglieranno giovani e meno giovani che vorranno iscriversi all’associazione diventando nuovi donatori e trasmettendo valori come l’associazionismo e l’importanza di mantenere stili di vita.

Per restare aggiornati sul percorso che condurrà all’evento basterà seguire il sito o i canali Facebook e Instagram di AVIS Live Music.