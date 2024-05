Beauty set da viaggio made in Italy: arriva In Any Case

In Any Case , è il primo beauty brand di set da viaggio Made in Italy e sostenibile di Irene Bonora con sede a Bologna

In Any Case , è il primo beauty brand di set da viaggio Made in Italy e sostenibile di Irene Bonora con sede a Bologna: un set di bellezza composto da prodotti naturali, vegani e cruelty-free , pronto per ogni occasione. Irene ha creato In Any Case unendo le sue due grandi passioni: il mondo del beauty e i viaggi . Da questa fusione è nata una linea di prodotti che non solo risponde alle esigenze quotidiane di chi è sempre in movimento, ma lo fa rispettando valori fondamentali come sostenibilità , equità e inclusività .

In Any Case è il compagno perfetto per chi ama viaggiare, fare sport o semplicemente vivere la vita di tutti i giorni con praticità e stile. Ogni beauty case è completo di tutto il necessario per essere sempre pronto da mettere in valigia, nella borsa o nello zaino.

“In Any Case nasce per unire le mie due grandi passioni: i viaggi e i cosmetici. La mia mission è dare ai viaggiatori di tutto il mondo un set completo, sempre pronto, a portata di mano e che abbia il minor impatto ambientale possibile…e che sia anche bello da possedere!” spiega Irene Bonora, founder di In Any Case. “Mi ci sono voluti quasi due anni per creare In Any Case. Quando ho iniziato non sapevo nulla di come si mettesse in piedi un brand: ho dovuto imparare tutto da zero tenendo duro per non mollare quando le cose sembravano non andare. Quando finalmente In Any Case è partito, però, tutta la fatica è svanita di colpo per fare spazio all’emozione e all’orgoglio di avercela fatta e di aver creato qualcosa, un piccolo mondo, in cui finalmente rispecchiarmi al 100%”.

SOSTENIBILITA’ A 360 GRADI: UNA VISIONE PRESENTE E FUTURA

Ogni giorno In Any Case si prende cura dei dettagli, pensando a ogni aspetto del suo ciclo produttivo e al suo impatto sul Pianeta. Infatti, nulla viene lasciato al caso: dagli ingredienti, al packaging, ai flaconi, fino alla filiera e la produzione , tutto è attentamente pensato e studiato con cura per la salvaguardia del nostro Pianeta e per dare vita al miglior prodotto possibile in termini di qualità, usabilità e comodità e con il minor impatto ambientale possibile. Il brand crede in una bellezza che abbia un impatto positivo sia per le persone che per l’ambiente e che rifletta la sua dedizione quotidiana nel creare un futuro più sostenibile. Tutte le formulazioni dei prodotti sono realizzate con materie prime naturali, vegani e cruelty free e i beauty case sono fatti di poliuretano termoplastico riciclato (TPU). Anche i flaconi vogliono la loro parte: infatti sono realizzati in bioplastica 100% riciclabile e rinnovabile certificata I’m Green™ , ottenuta dalla canna da zucchero .

“Noi di In Any Case speriamo che in futuro sempre più persone scelgano aziende che siano attivamente impegnate nella salvaguardia del nostro Pianeta. È per questo motivo che, fin da subito, abbiamo abbracciato questi valori applicandoli a tutte le cose che abbiamo già fatto e a tutte quelle che faremo in futuro” commenta Irene Bonora, founder di In Any Case . “Essere green è una scelta consapevole che portiamo avanti ogni giorno: oltre agli ingredienti naturali, vegan e cruelty-free e i flaconi in bioplastica riciclabile, vogliamo anche porci l’obiettivo di ridurre il più possibile le nostre emissioni di CO2 e raggiungere la carbon neutrality scegliendo per i nostri prodotti ingredienti e materiali a basso impatto ambientale”.

La partnership con Mov o , il primo sistema in Italia di imballaggi riutilizzabili e spedizioni circolari, inoltre, permette di garantire che tutte le spedizioni avvengano in modo circolare perché ogni imballaggio è riutilizzabile fino a 20 volte . Una volta ricevuto il proprio acquisto, basterà richiudere l’imballaggio a forma di busta e inserirlo nella cassetta delle poste più vicina…Movo si occuperà del resto!