“Regole d’onore” stasera in onda su Rai Movie: la trama del film

Un colonnello sotto processo in prima serata su Rai Movie con il film “Regole d’onore”, con un cast stellare: la trama

Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, Guy Pierce e Ben Kingsley sono gli interpreti del film “Regole d’onore”, in onda su Rai Movie mercoledì 29 maggio alle 21.10. Il colonnello Childers, incaricato di portar fuori dallo Yemen l’ambasciatore americano, si trova coi suoi uomini in una situazione di guerriglia urbana e per tirarsene fuori apre il fuoco: 83 vittime, compresi civili e bambini.

Finirà davanti alla corte marziale e per essere difeso sceglie un vecchio compagno d’armi, al quale in Vietnam aveva salvato la vita. Il colonnello Hodges accetta l’incarico, ma ben presto comincerà a nutrire dubbi sull’integrità del suo cliente. Il regista William Friedkin, premio Oscar nel ’73 per “Il braccio violento della legge”, si muove bene in quest’opera a metà strada fra war movie e film giudiziario.