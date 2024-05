Previsioni meteo 29 maggio 2024: perturbazione al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 maggio 2024: tempo di nuovo in miglioramento al Nord e al Centro, piogge e temporali al Sud

Il maltempo non molla la presa sull’Italia e anche nella giornata di oggi si registrano condizioni meteo instabili su parte della nostra Penisola. A dover fare i conti con il maltempo questa volta saranno le regioni del Sud Italia, dove non mancheranno piogge e temporali mentre al Nord e al Centro il tempo migliorerà gradualmente. Domani il definitivo allontanamento del nucleo instabile determinerà maggiore stabilità lungo tutto lo Stivale e un lieve rialzo termico con valori solo leggermente sopra le medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con possibili piogge sulla Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio locali fenomeni su Alpi e Appennino settentrionali, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata ancora molte nuvole in transito ma senza precipitazioni di rilievo associati. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sui settori adriatici, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni diffusi, più asciutto solo sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni sparsi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .