Il film “Mancino naturale” con Claudia Gerini in prima Tv su Rai 1: la trama

Il calcio tra speranze e illusioni in “Mancino Naturale”, film con Claudia Gerini e Massimo Ranieri in onda su Rai 1: la trama

Un piccolo calciatore e una mamma disposta a tutto: sono gli ingredienti del film di Salvatore Allocca “Mancino naturale”, in onda mercoledì 29 maggio alle 21.30 in prima visione su Rai 1. Nel cast, Claudia Gerini, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Alessandro Bressanello. Isabella ha perso il marito ed è rimasta sola a badare al figlio Paolo che ha una decina d’anni e un grande talento per il calcio.

La donna segue con passione ardente il suo percorso sportivo e s’indebita per pagare un mediatore affinché il ragazzino sia favorito in un provino per una grossa società sportiva. Il loro nuovo vicino di casa, Fabrizio, è uno sceneggiatore di scarso successo: aiuterà Paolo con la scuola, senza restare indifferente al fascino della madre. Bella prova, impegnativa e riuscita, di Claudia Gerini che dà vita a un personaggio energico non privo di contraddizioni; “Mancino naturale” dà anche una visione originale e schietta del calcio giovanile, col suo cumulo di illusioni e speranze. Nel cast anche